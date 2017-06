Esta Fifth Harmony dice estar feliz por haber revelado su bisexualidad

Junio 19, 2017 - 5:00 pm

El año pasado, Lauren Jauregui de Fifth Harmony reveló su bisexualidad de manera inesperada pero muy poderosa. Por medio de una carta abierta dedicada a los seguidores de Donald Trump, la estrella dijo, “Lanzamos un grito de guerra ante aquellos cuyas agendas personales y políticas amenazan nuestra vida y sanidad. Nos aseguramos de que nos oigan, sin importar lo mucho que les moleste, nosotros EXISTIMOS”.

Siete meses después, Lauren no tiene arrepentimientos sobre haber salido del clóset de manera tan pública. En realidad, está muy orgullosa de ello y del resultado que su mensaje surtió en sus fans.

“Es difícil aceptarte a ti mismo cuando vives en un mundo donde nadie es como tú”, dijo Lauren en una entrevista con Belfast Telegraph. “O sientes que nadie es como tú porque no estás representado”.

“Para mí, estar cómoda conmigo misma realmente me ha cambiado como persona”, agregó. “Y me ha hecho más segura y vibrante”.

Continuó diciendo: “Un montón de fans se me han acercado y me han dicho, ‘Gracias a ti y a que saliste del clóset, finalmente comencé a aceptarme’. Eso es infinitamente increíble para mí. No esperaba llegar al punto en que yo iba aceptarme y apoderarme de eso”, dijo la integrante de Fifth Harmony.

E!