Escucha Down, el primer sencillo de Fifth Harmony sin Camila Cabello

Después de mucho suspenso, Normani Kordei, Dinah Jane, Lauren Jauregui y Ally Brooke Hernandez, integrantes de Fifth Harmony, finalmente presentaron su primer sencillo sin Camila Cabello. Titulado Down, el track también cuenta con la colaboración de Gucci Mane y ya se encuentra compitiendo en las carteleras musicales.

El nuevo tema llega después de mucha espera, y es que el pasado mes de enero las chicas de Fifth Harmony nos hicieron saber que estaban trabajando en algo inédito, luego de publicar una foto de vuelta en el estudio de grabación.

Durante sus últimas presentaciones, las 5H le prometieron a sus seguidores que la espera valdría la pena.

“Quiero agradecerle a nuestras familias. A nuestro equipo, nuestro equipo, nuestro equipo, unas personas maravillosas”, dijo Lauren en los People’s Choice Awards 2017. “Los amamos, chicos. Hay mucho por venir así que manténganse conectados”.

Este viernes por la mañana, Fifth Harmony participó en el show Good Morning America, donde estarán interpretando su nuevo single, Down, así como el favorito de todos, Work From Home.

#DOWN ft. @laflare1017 out now ⬇️ @itunes (link in bio) @applemusic, @spotify Una publicación compartida de Fifth Harmony (@fifthharmony) el 1 de Jun de 2017 a la(s) 8:01 PDT

Can’t stop smiling!!!! Thank you for showing us love @goodmorningamerica #5HonGMA Una publicación compartida de Fifth Harmony (@fifthharmony) el 2 de Jun de 2017 a la(s) 7:49 PDT

