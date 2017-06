Erick Troconis, vigilante del Saime: “Estoy vivo por Dios y porque me puse las pilas, esto fue un atentado”

Junio 7, 2017 - 11:39 am

A las 12 de la madrugada de este martes, un grupo vandálico de oposición lanzó una bomba molotov incendiando las instalaciones del Saime del municipio Santa Rita, en la Costa Oriental del Lago (COL), donde resultó herido por quemaduras, el vigilante Erick Troconis, quien se encontraba dentro de las instalaciones y fue socorrido por un vecino, mientras llegaba el cuerpo de bomberos para asistirlo.

El trabajador Erick Troconis relató lo sucedido, “mientras cuidaba las instalaciones de la institución pública lanzaron una botella de refresco llena de gasolina, produciéndose el incendio. Traté de resguardarme en la habitación donde están los pasaportes, pero no lo logré, fue así como me alcanzaron las llamas por la cabeza, hombros y parte de mi espalda. Traté de sobrevivir rompiendo los vidrios de la ventana para no ahogarme con el humo”, narró.

Troconis fue asistido en el Hospital Coromoto de Maracaibo. Habita en un hogar humilde con su madre, hermana y sobrina, rechaza este tipo de actos terroristas que perjudican al pueblo y cometido contra un trabajador común. “Casi matan a un trabajador que lucha por su familia, que nunca se ha metido en problemas. Esto fue un atentado, casi me matan, estoy vivo por Dios y porque me puse las pilas, eso no se hace”.

El gobernador del estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas, en reiteradas oportunidades ha llamado a la paz, la reconciliación, la tolerancia y el entendimiento de todos los sectores con el objetivo de frenar la violencia que ha dejado destrozos en instituciones públicas, pérdidas en comercios y ha enlutado a las familias venezolanas.

El vigilante de la sede del Saime-Santa Rita, Erick Troconis, se sumó al llamado por la pidió la paz y la reconciliación entre los venezolanos, “hago un llamado a la paz, somos los mismos del pueblo, no puede ir el pueblo contra el pueblo. La mejor pelea es la que se evita” recalcó.

