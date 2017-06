Entrevista a los padres de Orlando Figuera, joven quemado durante protestas en Altamira

Junio 6, 2017 - 6:43 am

Entrevista realizada por el ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información, Ernesto Villegas, a los padres del joven Orlando Figuera, quemado en Altamira durante manifestaciones en contra de las políticas del presidente Nicolás Maduro.

ENTREVISTA

Ernesto Villegas: Sus nombres.

Orlando Figuera: Yo Orlando Figuera padre, padre de Orlando Figuera.

Ernesto Villegas: ¿Y usted señora?

Inés Esparragoza: Inés Esparragoza.

Ernesto Villegas: ¿Usted es la mamá?

Inés Esparragoza: La madre de Orlando Figuera.

Ernesto Villegas: ¿Qué es el muchacho?

Inés Esparragoza: Que fue quemado en la guarimba en Altamira.

Ernesto Villegas: ¿El día?

Inés Esparragoza: 20 del mes pasado

Orlando Figuera: Día sábado.

Inés Esparragoza: Día sábado sí.

Ernesto Villegas: ¿Usted me cuenta que perdió su trabajo?

Inés Esparragoza: Si yo trabajo como doméstica, este, las personas a las que le trabajo son, vienen de la parte de la oposición. Y entonces por medio de esto, bueno me, hasta ayer estuve trabajando yo.

Ernesto Villegas: ¿Por qué? ¿Cómo fue eso?

Inés Esparragoza: Bueno porque no quiero, o sea, creo que vieron el video, y entonces.

Ernesto Villegas: ¿La vieron a usted?

Inés Esparragoza: Creo que si, por Venezolana de Televisión.

Ernesto Villegas: ¿Y qué le dijeron?

Inés Esparragoza: Que no podía prestar más de mi servicio. Que no iban a prescindir más de mis servicios.

Ernesto Villegas: La despidieron.

Inés Esparragoza: Sí.

Ernesto Villegas: Y encima de la tragedia que tiene, le dejan a un hijo en estas condiciones. Mire, pero no se preocupe que ya usted tiene trabajo, ¿oyó? Ya, no se preocupe por eso que nosotros le vamos a conseguir su empleo. ¿Oyó?. Mire y, puede contarnos como es la situación de su hijo ahorita. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra el?

Inés Esparragoza: Ahorita no sé, porque desde ayer, ayer tampoco lo pude ver.

Orlando Figuera: No nos lo dejaron ver.

Inés Esparragoza: Porque lo tenían en quirófano, haciéndole las curas no lo pude ver, ya ahorita íbamos, él (Orlando Figuera padre) iba entrar a verlo, tampoco lo pudo ver porque de verdad no sé qué era lo que le estaban haciendo hay. Y entonces, iba a esperar hablar con la doctora para ver que me diera, o sea, porque esta mañana yo viene también, tampoco me dejaron verlo. Y el paso también a preguntar para ver.

Orlando Figuera: Y no me dejaron verlo tampoco. Y yo tengo también mira, yo sufrí un accidente. Yo ahorita tengo 2 años sin trabajo también, yo trabajo por mi cuenta con economía, o sea, pequeño comerciante pues, pero de la escasez.

Ernesto Villegas: ¿Qué le paso en la mano?

Orlando Figuera: Tuve un accidente hace como 15 días y casi pierdo el dedo. no tenía recurso para hacerme esta operación.

Ernesto Villegas: ¿Qué mensaje le daría usted a la fiscal? Que dijo eso de que eso fue un montaje. Un video manipulado.

Inés Esparragoza: Que venga y vea, que venga y vea, que venga y vea, y vea en carne propia lo que yo estoy viviendo, nosotros como padres y mis hijos como hermanos de él, y mi hijo que está ahí presente. Que venga y vea, para ver si es verdad que es un montaje.

Orlando Figuera: Hicieron eso, porque simplemente él dijo que él era chavista. Y yo digo, si soy chavista hasta la muerte, y siempre el votado por el proceso, el Presidente que cuente conmigo que tiene su voto siempre, apoyamos al Presidente.

Ernesto Villegas: Y qué le parece eso que, que es más o menos una justificación entre comillas para que le hayan hecho eso a su hijo. Es decir que estaba robando.

Inés Esparragoza: Eso es lo que dice, eso es lo que dice una persona de una oposición. Incluso hemos tenido, por parte de mi hermano, he… le han llegado como, como amenazas.

Ernesto Villegas: ¿Amenazas?

Orlando Figuera: Lo han amenazado

Inés Esparragoza: Sí.

Orlando Figuera: Sí.



Ernesto Villegas: ¿A su hermano?

Inés Esparragoza: A mi hermano. O sea, para que le digan a mi hijo. Por parte de personas opositoras.

Ernesto Villegas: Y hábleme de su hijo, ¿Qué edad tiene Orlando?

Inés Esparragoza: 21 años.

Ernesto Villegas: Ok, ¿y a qué se dedica el?

Inés Esparragoza: Él es parquero en el Paseo de las Mercedes, en el área de supermercados Plazas. El ese día iba del trabajo no quiso, (yo soy de los valles del Tuy) no quiso ir a los valles del Tuy, tampoco se quiso ir para donde la esposa, entonces se iba para allá para donde mi hermano, en San Miguel de Petare. Se metió con una camisa roja por las adyacencias de Chacao, Altamira. Ahí fue que lo agarraron. Yo tuve una discusión con un doctor aquí, y el doctor me dice que eso fueron muchachos que esos fueron muchachos, que son de la calle, o sea, que los que están.

Ernesto Villegas: Encapuchados.

Inés Esparragoza: Encapuchados, que son muchachos que son de las calles pues, que son indigentes, que a lo mejor se meten en esa marcha a buscar dinero, a buscar comida y entonces, hacen cosas que no deberían. Entonces, mi pregunta fue ¿doctor, si es así porque julio Borges y Enrique Capriles lo permiten? Entonces, ¿a quién yo voy a culpar? A la oposición, al vandalismo de ellos, porque ellos fueron los que le echaron gasolina a mi hijo como un animal. ¿A quién más voy a culpar yo? ¿A esos muchachos? Están ahí en la marcha esa, están ahí en esa guarimba. Si en vez de mi hijo hubiera sido otra persona, pero esta vez le toco fue a mi hijo. Vez que lo apuñalearon y lo quemaron como un animal. Ahí está sufriendo.

Orlando Figuera: Le tenemos mucho agradecimiento al Presidente Maduro por la ayuda que nos ha prestado con mi hijo.

Ernesto Villegas: Mire y, le pregunto algo. ¿Usted ha podido hablar con él? ¿Con Orlando?

Inés Esparragoza: Sí.

Ernesto Villegas: ¿Él se puede expresar, puede hablar?

Inés Esparragoza: Ahorita no sé, ahorita no sé porque ha estado demasiado agitado, pero, si habla, claro poco, pero después se queda, como, como ido. Que me dice que lo ayude que no lo deje que lo quemen, que lo apague. Y después se vuelve a quedar otra vez así. Orlando Figuera: O sea queda como traumatizado.

Ernesto Villegas: Claro no es para menos. Orlando Figuera: si, esta traumatizado.

Inés Esparragoza: Quedo así, como, como es. El Ministerio Público vino para acá, que supuestamente le iban a poner unos psicólogos.

Orlando Figuera: Yo le digo a ella que no le de ninguna declaración a periodistas opositores.

Ernesto Villegas: ¿Por qué? ¿Que temen ustedes?

Orlando Figuera: Que tomen represarías contra nosotros.

Inés Esparragoza: O contra el mismo también.

Orlando Figuera: Contra el mismo también, porque a él lo han amenazado pues.

Inés Esparragoza: Yo si le dije a él, que cualquier cosa, que vea, quien lo viene a ver. Porque él no puede firmar él no puede nada, y a veces lo encuentro con los deditos llenos de…

Ernesto Villegas: ¿De tinta?

Inés Esparragoza: De huellas, aja.

Ernesto Villegas: ¿Qué le han tomado?



Inés Esparragoza: Sí.

Ernesto Villegas: ¿Huellas digitales?

Inés Esparragoza: Sí, entonces yo le pregunto. ¿Papi quién te, quien vino? Y él me dice “no mami vinieron unos señores” pero después se queda otra vez así pensando, y se duerme, y así pues.

Orlando Figuera: Y se resalta a veces, claro de la, esta traumatizado, se acuerda de las cosas pues.

Ernesto Villegas: ¿Y él fue que le conto como fue todo?

Inés Esparragoza: Sí. El me conto. Porque yo estuve el día que a él le pasó eso, a mí me llamaron, y yo llegué aquí como casi a la una de la mañana. Ese día lo busque por todos lados, no me dieron razón de él. El domingo como a las siete u ocho de la mañana fue que lo encontré, por medio de un chacho de servicio militar (un guardia). Y lo tenían en Rayos X, cuando lo vi, yo enseguida le pregunté quien le hiso eso. Entonces, de ahí me lo pasaron para el piso 5, ahí estuvo todo ese día. Al otro día, fue cuando el director, por orden del presidente Maduro, lo mando a un cuarto de terapia intensiva más adecuado. Porque creo que me lo iban a trasladar para la unidad de quemados en Maracaibo, pero en verdad no sé qué pasó. Entonces bueno hemos estado aquí.

Ernesto Villegas: ¿Qué mensaje le daría usted al Presidente?



Inés Esparragoza: Bueno, yo primeramente lo que quiero es que, castiguen a las personas que le hicieron esto a mi hijo. Porque, aunque estén con capuchas y todo, creo que hay bastantes cámaras. Ahí deben de revisar, deben de aparecer. Y de verdad vuelvo y repito, a mi me mataron un hijo hace 5 años, y el señor Jorge Rodríguez debe saber de ese caso, porque él me ayudo a mi bastante. Y su hermana, Delcy Rodríguez también me ayudo a mí bastante con el caso de mi hijo. Y hace 5 años lo mataron, él era guardia y estaba trabajando en una cooperativa también con el señor Jorge Rodríguez. Y él me ayudo bastante, en verdad me ayudo bastante. Y entonces de verdad, le pido al presidente, que yo no quiero volver a perder a este otro hijo mío. De verdad quiero que me ayude, de verdad estoy muy agradecida con todas las cosas que me han dada, porque de verdad yo no hubiera tenido como facilitarle todo a él de verdad que no hubiera tenido.

Orlando Figuera: No tenemos recursos para ayudar a mi hijo, gracias al Presidente que nos está ayudando. Le mando un mensaje pidiéndole las gracias al Presidente, gracias presidente por ayudarnos a nosotros y que no se olvide de nosotros que estamos aquí metidos con mi hijo.

VTV