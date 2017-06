Entérate de los secretos del karate con el sensei Jorge Mena

Junio 6, 2017 - 2:47 pm

Jorge Mena, instructor de karate, entrevistado en el programa Pa´ Lo Hondo, por Aventura Televisión, explicó las ventajas que tienen los jóvenes que a partir de los 4 años reciben instrucción de este milenario arte.

Mena quien comenzó desde al año 1994, explicó que para alcanzar el cinturón negro, el estudiante debe llevar una escala de cambio de cintas, cada una dura seis meses, y le permite tomar la disciplina.

“Cortesía, humildad y la enseñanza básica del karate” explicó Mena. Aunado a ello el cata básico.

“En la formación del joven de karate influye un carácter tranquilo, nunca se va a la defensiva, lo enseñamos a que prevengan las situaciones, nunca ir al ataque, este arte es defensivo, nunca hace el primer ataque”, precisó.

La premisa no hay peor miedo que el que no lo quiera afrentar, al momento del atacante no se puede tener miedo, indicó.

No es llegar y dar patadas , les enseñamos valores, disciplina y eliminar el ego, dijo el sensei.

Noticia al Día