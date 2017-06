Enes Kanter denuncia el arresto de su padre por el gobierno turco

Junio 2, 2017 - 3:01 pm

La guerra entre el jugador de Oklahoma City Thunder, Enes Kanter, el gobierno turco ha comenzado a involucrar a algunos miembros de la familia del pívot de la NBA.

En un tuit, el jugador ha denunciado que el gobierno de Erdogan ha arrestado a su padre y, lo que es peor, que será objeto de torturas.

“Hey mundo. Mi padre ha sido arrestado por el gobierno turco y por el Hitler de nuestro siglo. Seguro que será torturado como otros miles”, fue el tweet de Enes Kanter .

Este es el último capítulo de una guerra que el jugador de Oklahoma mantiene en clara contraposición a las políticas de Erdogan, presidente de Turquía. Hace poco, Enes Kanter ya había vivido una retención en Rumanía al ser cancelado su pasaporte, y tener una orden de arresto por “pertenencia a banda terrorista”, además de haber denunciado amenazas de muerte casi a diario.

HEY WORLD

MY DAD HAS BEEN ARRESTED

by Turkish government and the Hitler of our century

He is potentially to get tortured as thousand others

— Enes Kanter (@Enes_Kanter) 2 de junio de 2017