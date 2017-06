En seis minutos se agotaron las entradas al concierto benéfico de Ariana Grande en Manchester

Junio 1, 2017 - 4:01 pm

El concierto benéfico de Ariana Grande, One Love Manchester, vendió todas sus entradas en menos de seis minutos este jueves. Cerca de 45 mil boletos se agotaron después de que comenzara la venta alrededor de las 10:00 AM, hora local. En el evento también se presentarán Justin Bieber, Coldplay, Miley Cyrus, Niall Horan, Little Mix, Katy Perry, Take That, Usher, Robbie Williams y Pharrell Williams, sin mencionar algunos invitados sorpresa.

El show se llevará a cabo el 4 de junio en el Emirates Old Trafford Cricket Ground.

Las ganancias del concierto estarán destinadas al Fondo de Emergencia de la Cruz Roja de Manchester y en beneficio de las víctimas y las familias afectadas por el ataque suicida que ocurrió después del concierto de Grande en Manchester Arena, el 22 de mayo. 22 personas murieron y más de 100 resultaron heridas en la explosión. Se ofrecieron entradas gratuitas para quienes estuvieron en el concierto original, el resto se vendió en 52 dólares (40 libras esterlinas).

Poco después de que comenzara la venta de boletos este jueves, Ticketmaster publicó un comunicado. “Queremos asegurarnos de que cualquier fan que estuvo en el show recibirá un boleto gratuito para One Love Manchester, después de que podamos revisar su reservación original. Les agradecemos a los fans su paciencia mientras continuamos el proceso de registro”.

Un comunicado adicional de Ticketmaster precisó lo siguiente, “tuvimos una extraordinaria demanda esta mañana para los boletos de One Love Manchester. 140 mil fanáticos ingresaron a nuestro sitio web y nuestro centro de llamadas se encendió. Con más de 450 mil búsquedas de One Love Manchester en nuestro sitio durante las últimas 24 horas, sabíamos que la demanda sería extremadamente alta”.

Se espera que el concierto benéfico traiga unos 2,6 millones de dólares en ganancias.

Cuando Horan participó en SiriusXM Hits 1 el miércoles, el cantante de Slow Hands habló sobre su participación en el concierto benéfico de Ariana Grande. “Soy buen amigo de Ariana. Me llamó y me preguntó que si iba a participar, y la decisión fue obvia. Ocurrió algo terrible. Pero Ariana juntó a sus amigos, los usó en escena y recolectó el dinero necesario para las víctimas de este terrible ataque”, dijo el cantante. “Supongo que es lo menos que podemos hacer como artistas, estar ahí y cantar algunas canciones e intentar poner una sonrisa en sus caras”.

E!