Embajador venezolano en Suiza aseguró que habrá una alta participación en la ANC

Serán los venezolanos los que apoyen o no el proceso promovido por el Gobierno para reformar la Constitución, aseguró el embajador de Venezuela en Suiza, César Méndez Osvelio González, quien también auguró una “altísima” participación en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en julio.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó el martes la elección de la ANC para el 30 de julio, fecha en la que se elegirá a los 545 integrantes: 364 mediante la modalidad de votación territorial y 181 en el ámbito sectorial.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha llamado a los ciudadanos a votar “llueva, truene o relampaguee” en la elección de los representantes de la Constituyente, para la que todavía no hay fecha, y advirtió de que sus opositores intentarán sabotear estos comicios.

No hay ninguna manera de que esto no sea aprobado por la población en un juego libre y democrático. ¿Que la oposición no se va a inscribir? Ellos no quieren ningún mecanismo de diálogo, ningún mecanismo constitucional, legal. Ellos lo que quieren es la violencia, la salida del presidente Nicolás Maduro y del Gobierno constitucional por la fuerza, señaló el embajador.

Desde el pasado 1 de abril se inició en el país una ola de manifestaciones a favor y en contra del Gobierno, algunas de las cuales han degenerado en hechos violentos que se han saldado con 67 muertos y un millar de heridos.

