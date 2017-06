El toma y dame continúa: Julián Gil desmiente publicación de Marjorie de Sousa

Junio 6, 2017 - 4:11 pm

El actor Julián Gil respondió a la imagen publicada por Marjorie de Sousa a la que hace alusión para desmentir las declaraciones de su expareja, que alegaban que él no supo de la emergencia de su hijo Matías por ella sino por los medios de comunicación.

En vista de la publicación de la actriz, Gil contraatacó y publicó una captura de su conversación la noche de la emergencia donde este le escribe debido a la noticia e información de los medios, no por ella.

En su post, la actriz había dicho: “Penosamente y derivado de los recientes acontecimientos que ponen en credibilidad mi testimonio y el de mi equipo, aquí esta textual la conversación que sostuve con el papá de Matias #JulianGil el pasado viernes cuando se presentó una emergencia médica”, inmediatamente, Gil posteó el chat verdadero.

“Chat original donde se evidencia que no se me notificó. Que fui yo quien me enteré por personas de la prensa que me escribieron. Accción-reacción. Pero nada mejor que reaccionar con evidencias. Quien miente?”, posteó el actor.

