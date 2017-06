El nuevo y divertido reto en las redes sociales: ‘El suelo es lava’ (Video)

Junio 3, 2017 - 10:16 am

La movida del mannequin challenge ha regresado con ¡¡El suelo es lava!! y de nuevo ha llegado para revolucionar a los internautas

“El suelo es lava, el juego de gritar a tus amigos y retarlos a subirse a cualquier lugar viene a convertirse en uno de los retos virales del año, como ocurrió en 2016 con el mannequin challenge (el reto del maniquí, de quedarse congelado mientras te graban). De nuevo, la moda ha nacido en las redes sociales anglosajonas (The Floor is Lava), a raíz de este vídeo de dos jóvenes residentes en Londres. Con ella se rescata una idea registrada por primera vez en un libro de Roald Dahl (Matilda, Charlie y la fábrica de chocolate).

El deseo (The Wish) es un cuento publicado en 1953 dentro de uno de los libros de relatos del escritor británico, cuenta la enciclopedia digital sobre memes Know your Meme. Cuenta la historia de un niño que se arranca una costra de la rodilla y la arroja a la alfombra roja, negra y amarilla del cuarto en el que está. En el texto, que puede encontrarse en antologías del autor, se lee:

“Pero yo sé cómo funciona esto, se dijo. Las partes rojas de la alfombra son trozos de carbón encendido. Lo que tengo que hacer es cruzarla hasta la puerta sin pisarlos. Si piso el rojo, me quemaré. Me quemaré entero. Y las partes negras…, sí, las partes negras son serpientes, serpientes venenosas, sobre todo víboras y cobras, gordas como troncos de árbol, y si piso alguna, me morderá y me moriré antes de la hora del té. Y si la atravieso sin que me pase nada, sin quemarme y sin que me muerdan, mañana, que es mi cumpleaños, me regalarán un perrito”.

Todos los niños han jugado alguna vez a evitar pisar las rayas del paso de cebras o caminar saltando para no tocar unas baldosas determinadas. En su versión para redes sociales, los acompañantes de la persona que pronuncia la frase “el suelo es lava” deben de encontrar la forma de tocar el suelo en menos de cinco segundos. Sea como sea. El juego ya comienza a hacerse popular entre los usuarios españoles de redes sociales.

Buscando en redes, también se pueden encontrar ejemplos grabados en aulas y numerosas referencias a estudiantes gritando “el suelo es lava”.

En YouTube pueden verse vídeos del juego “el suelo es lava” de hace años que cuentan con varios millones de reproducciones. Pero han sido los instagrammers especializados en bromas Kevin Freshwater y Jahannah James quienes protagonizan el vídeo que ha consagrado esta nueva moda, muy presente en plataformas como Snapchat e Instagram Stories, que atrae a los usuarios más jóvenes.

Publicado el lunes 29 de mayo, supera los 79 millones de reproducciones en sus primeros cinco días en Facebook. En él, ambos juegan a “el suelo es lava” de forma extrema en lugares públicos, como un supermercado a un restaurante de comida rápida, llegando a meterse en la papelera de un parque y a subirse a un mostrador.

When ever I hang out with @jahannahjames we play “The Floor is lava” Una publicación compartida de Kevin Freshwater (@kevinfreshwater) el 29 de May de 2017 a la(s) 12:16 PDT

Verne