El mundo de Harry Potter cumple 20 años: Aquí 8 datos sobre la saga

Junio 26, 2017 - 12:27 pm

Si creías que te estabas haciendo viejo, hoy te lo confirmamos. La saga de Harry Potter cumple 20 años. El 26 de junio de 1997 su primera novela, Harry Potter y la piedra filosofal, llegó a las librerías de Reino Unido y, poco tiempo después, un niño mago con lentes y una cicatriz en forma de relámpago se instaló en el imaginario colectivo de una generación de jóvenes.

Harry Potter trascendió las páginas de los libros y permanece en el corazón de sus fanáticos. Para celebrar su aniversario compartimos 10 datos que quizás no sabías de este mundo literario.

1. En aquel momento nadie se podía imaginar lo que vendría detrás. La primera edición apenas salió con 500 copias y actualmente es la saga literaria – ocho libros- de mayor éxito con 450 millones de libros vendidos en 79 idiomas.

2. La primera edición del libro es un ejemplar raro y escaso que puede llegar a costar más US$ 50 mil.

3. JK Rowling no tuvo fácil que Harry Potter saliera a la luz. Hasta 12 editoriales rechazaron su obra. Era una madre separada, en paro y sin dinero. Escribía sobre el niño del rayo en la frente desde una cafetería de Edimburgo. Cuando finalmente publicó ‘La piedra filosofal’ recibió solo unos 3.000 euros, ahora su fortuna ha superado los 450 millones.

20 years ago today a world that I had lived in alone was suddenly open to others. It’s been wonderful. Thank you.#HarryPotter20

— J.K. Rowling (@jk_rowling) 26 de junio de 2017