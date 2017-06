El Ángel de la Salsa celebra su tercer aniversario internacional

Junio 12, 2017 - 11:57 am

El pasado sábado 27 mayo cumplió tres años al aire el programa radial “El Ángel de la Salsa” con Tahiré Rincón productora y locutora de dicho espacio, El programa nació el 27 de mayo de 2014 cuando inicio en una emisora zuliana que le dio la bienvenida a los sueños que poco a poco fue creciendo y a partir de ese momento Tahiré se empeño en apoyar el género salsa en el Zulia, reto que no ha sido fácil por tratarse de una música no tan escuchada en esta región, además de ser la única mujer hasta el momento en hacer un programa salsero e intervenir en un medio tan competitivo como lo es la radio; pero eso no la detuvo y llego a su tercer aniversario por todo lo alto.

Dándole gracias a Dios por tan hermosa oportunidad de trabajar con un género maravilloso y sentir el apoyo de su casa radial Popular Stereo 95.5 FM, así como también de ese público hermoso que sintonizan los sábado de 6 a 8pm “El Angel de la Salsa” y como si fuera poco a todos esos salseros que de una u otra manera apoyan al programa y a su conductora. Comento Tahiré la satisfacción que siente en apoyar a los salseros pero sobre todo a los talentos nuevos y en especial al talento venezolano “Apoyando lo nuestro” como debe ser. Muchos fueron los artistas que se sumaron a la celebración y otros que apoyan el programa como es el caso por nombrar a algunos: Jhonny Pernia, Carángano, Guaco, Orlando Wattusy, Orquesta Los Satélites, Willy Colon, Grupo Niche, Los Masters, La Dimensión Latina “Los Generales de la Salsa”, Orquesta Los Blanco, Hildemaro, Remy Band, Grupo Galé, Alfredo Rojas y su Caribe Show, entre otros.

Nos informo que para el mes de junio inicia la retransmisión de su programa por la emisora digital “Swing Radio Tv” en Guayaquil los días lunes de 6 a 8pm y esto la hace inmensamente feliz porque es una oportunidad de traspasar fronteras. Solo espera seguir dando lo mejor de su talento zuliano para todo el mundo, seguir apoyando la buena salsa y seguir cumpliendo muchos años más!

