Junio 23, 2017 - 12:50 pm

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), diputado Julio Borges, informó la mañana de este viernes que el Frente para la Defensa de la Constitución juramentado por la AN no descarta sostener encuentros con disidentes oficialistas.

“La Asamblea juramentó un grupo de trabajo que es el Frente de Defensa de la Constitución, -allí hay universidades, gremios, estudiantes, sectores productivos y organizaciones de base- el próximo paso es que este grupo de ciudadanos que no son diputados tengamos un gran encuentro con estos factores disidentes del oficialismo”, dijo Borges en entrevista radial.

El parlamentario reiteró que el punto que une a los venezolanos es la Constitución “en la Constituyente del Gobierno solo cabe Maduro, Maduro, su proyecto, su gente y el querer estar en el poder para siempre, en la Constitución podemos caber todos”, finalizó reiterando que no descartan una reunión con disidentes oficialistas.

Globovisión