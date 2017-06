Diputados argentinos debatirán mañana un texto sobre la situación de Venezuela

Junio 6, 2017 - 7:06 pm

La comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, que preside Elisa Carrió, buscará mañana avanzar en un extenso temario y podría incluir el debate de una declaración conjunta sobre la situación de Venezuela.

Fuentes parlamentarias adelantaron que la intención del oficialismo es “que haya mañana proyecto por Venezuela porque no se puede demorar más un pronunciamiento del Parlamento argentino” y no descartan avanzar en un texto en el que se reconozca la crisis política y social pero que no haga referencia a la crisis humanitaria, como pretende el FPV-PJ para respaldar el proyecto.

Durante la reunión, convocada por Carrió para las 10,30, se debatirán una serie de tratados con diferentes países y se abordaría también la situación de Venezuela, con la intención de avanzar en un texto consensuado, tras varias idas y vueltas.

Si bien hubo varios intentos entre asesores e incluso entre los propios diputados de avanzar en un proyecto de consenso a través de una subcomisión, la negativa del FPV-PJ de participar de esas reuniones impidió avanzar en un texto común y sólo se logró redactar una declaración firmada por los jefes de los bloques de Cambiemos, Mario Negri, del Frente Renovador, Graciela Camaño, y el Bloque Justicialista, Oscar Romero, pero por fuera de la comisión.

En el documento, que sería puesto en discusión mañana junto con todos los que se presentaron hasta el momento sobre Venezuela- los jefes de los bloques mayoritarios sin el FPV-PJ manifestaron “la preocupación por la alteración del orden democrático” en ese país, plantearon la gravedad de la crisis humanitaria y denunciaron la violación a la libertad de expresión, a la vez que pidieron la libertad de los presos políticos.

