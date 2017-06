Diputado Ferrer considera “peligrosa” la intemporalidad de la Constituyente

Junio 28, 2017 - 6:47 am

El parlamentario Germán Ferrer (PSUV) señaló que una de las cosas más peligrosas que tiene la Constituyente convocada por el Presidente Maduro, es su intemporalidad.



Ferrer, en un plenaria con paricipación de dirigentes y políticos opositores, citó que la actual Constitución se elaboró en una constituyente que duró seis meses, porque se había preestablecido de esta forma. Sin embargo, la que propone el jefe de Estado, puede durar cualquier cantidad de tiempo.

El diputado reiteró que es una Constituyente inconsulta, que se trata de llevar adelante a la fuerza, a pesar de que no la apoya la gran mayoría de los venezolanos.

El parlamentario expresó que lamentablemente se está utilizando el argumento de la paz para llevar a cabo el proceso, cuando en la realidad es distinto. Espera que prevalezca la sensatez en las personas que impulsando la Constituyente y cambien de parecer, porque esto sólo va a seguir propiciando enfrentamientos entre los venezolanos.

En su opinión, se llama a la Constituyente para no darle respuesta a los verdaderos problemas que tienen los ciudadanos, como escasez de alimentos y de medicina, inseguridad entre otros. “Esta no es la vía para resolver los problemas, sino para perpetuar un equipo político en el gobierno, sin que haya controles por parte de los venezolanos”.

Germán Ferrer expresó además que el llamado a la Constituyente fracturó al chavismo, y al mismo tiempo unió a quienes adversan al Gobierno Nacional. Pero lo más importante de todo es que los venezolanos están juntos con el único propósito de salvar la Constitución.

A su criterio, los voceros del gobierno tienen una campaña atroz y furiosa en contra del Ministerio Público, institución que según Diosdado Cabello la van a cambiar como una media. “Estamos en un país que prácticamente ha perdido la institucionalidad y eso es sumamente grave, porque ¿ante quién acudimos?”.

Para salir de la crisis, Ferrer propone que las partes involucradas se sienten en una mesa de diálogo, sin bajar las banderas. La idea es que no haya más muertes.

Ferrer estuvo en el Colegio de Abogados, en un acto organizado por el vicerrectorado de la Universidad de Carabobo, el cual tuvo como moderador al abogado Yván Pérez Rueda y que fue abierto por el vicerrector Ulises Rojas. El fondo tenía un pensamiento del expresidente Rómulo Betancourt y entre los ponentes también figuraban el presidente del Ifedec, Eduardo Fernández; el ex ministro del Interior, Miguel Rodríguez Torres y el exfiscal general de la República, Javier Elechiguerra. No obstante a última hora se excusaron los últimos tres por no poder asistir.

El evento se denominó “La Constituyente: Motivos para Decirle No”.

Entre el público se encontraban Ángel Álvarez, Rubén Limas, Celio Celli, Julio Castillo, Melvis Humbría, Francisco Pérez, Deyalitza Aray, Neidy Rosal, Jesús Villarreal, Guillermo Manosalva, Jorge Maldonado, Antonio Aure, Ezequiel Aranguren y Jesús Puerta, entre otros.

Como dinámica se estableció un ciclo de preguntas al parlamentario ponente, sumado a pronunciamientos en defensa de la Constitución. La mayoría de quienes intervinieron expresaron su inquietud relacionada con la posible adhesión a la bancada de oposición, del diputado Ferrer. Respondió que eso no es posible porque desde su trinchera psuvista puede llevarle su mensaje a los chavistas.

Quienes intervinieron en el conversatorio sobre la Constituyente destacaron la labor de los jóvenes y la sociedad civil en la calle, la cual consideraron no debe cesar.

El Carabobeño / Noticia al Día