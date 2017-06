Diputada Fernández: Quien esté en desacuerdo con la Constituyente, no debe ir a votar

Junio 22, 2017 - 8:00 am

La segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional (AN), diputada Dennis Fernández, señaló que quienes no estén de acuerdo con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, no deben ir a votar.

Entrevistada en Globovisión, manifestó que “quien Esté en desacuerdo con esta Asamblea Nacional Constituyente, debe abstenerse de participar en ese proceso, y desconocer esa medida que no comparte”.

Advirtió que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no puede nombrar una junta médica o decidir la destitución de la Fiscal, Luisa Ortega Díaz, sin que antes lo autorice el Parlamento.

Recientemente el TSJ aprobó la solicitud de antejuicio de mérito contra la Fiscal, por parte del parlamentario Pedro Carreño, quien además pidió una junta médica para la funcionaria, por considerar que sufre “insania mental”.

Al respecto, Fernández indicó que la AN debe defender a la Fiscal, pues asegura “se ha puesto del lado de la Constitución”.

Fernández se refirió además a la designación de nuevos magistrados. Informó que no hay fecha establecida para culminar la selección a cargo de la comisión encargada de evaluar las postulaciones.

Noticia al Día