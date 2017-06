Diplomacia de altura (Luis Semprún Jurado)

Junio 23, 2017 - 9:04 am

“El éxito de la vida no está en vencer siempre, sino en no rendirse nunca”

PAULO COELHO

“¡Camarita, camarita!” fue la manera jovial como Anacleto me recibió, al llegar al café. Hacía tiempo que no lo veía tan contento y su potente voz me sacó de mi absorto. “Se le volvió a propinar una derrota en la OEA a los inteligentes de la derecha, porque recuerde que los brutos somos los de izquierda. Lo que más les debe doler es que fue una joven camarada, que desde hace un tiempito ya, viene demostrando lo que es la diplomacia de altura. Esos misóginos andan declarando ridiculeces con respecto a las resultas de la 47 Asamblea General de la OEA, que los dejan mal parados. Lo único cierto es que nuestra Delcy Eloína Rodríguez fue poniendo en su lugar, a cada uno de los que forman la comparsa de cachorros del imperio. A todos les dijo sus verdades de manera clara y contundente, sin alejarse del lenguaje diplomático, a pesar de lo que haya dicho el canciller mejicano para justificar la derrota de su plan macabro de atacar a nuestra amada patria. Guardando las distancias y las edades, nuestra digna y joven canciller parecía un Roy Chaderton Matos en la defensa de Venezuela, pero como ya le dije, mucho más joven. ¡Qué generación de relevo tenemos!” Terminó de beber su café, encendió un cigarrillo y continuó: “Sobre todo, cuando leyó sus diez propuestas para que fuesen discutidas en el seno de la organización, el canciller mejicano, Luis Videgeray, no parecía tener donde meterse, porque le tocó escuchar sobre el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, que el cipayo de Almagro nunca llevó al seno de esa moribunda instancia latinoamericana. Ah, y ese fue otro cuyo rostro parecía un poema cada vez que a nuestra guerrera le tocaba el derecho de palabra, porque sus patrocinantes y amos, del imperio, lo miraban con desdén como queriendo decir ‘para que financiamos a un inepto como éste, que no cumple lo que promete’. ¿Usted se dio cuenta la atención dispensada cuando habló de la justificación en el presupuesto del imperio para la OEA? Creo que ahí terminó por convencer a los que pudieran estar indecisos sobre el rol jugado por la OEA en el intento de someter a Venezuela. O sea”.

Nadie puede negar que 20 sea más que 14. Pero una vez más, los Estados Unidos de Norteamérica se quedaron con los crespos hechos en su afán por lograr medidas que sancionaran nuestra patria, porque para hacerlo necesitaban 23 votos a favor y, ni con las amenazas de costumbre, lograron doblegar la dignidad de naciones pequeñas, a las que acusan de haberse vendido por el petróleo que Venezuela les suministra. Una vez más, la ambición de ponerle la mano a nuestros recursos minerales les quedó muy grande y distante; una vez más, sus deseos de acabar con la revolución venezolana y su gobierno, se vieron frustrados por la dignidad de hermanos de la patria grande y del Caribe, que no dieron su brazo a torcer.

Muy merecidamente, a nuestra Delcy Eloína le concedieron el título de “la Canciller de la Dignidad”, por la manera en la que se ha desempeñado en todas las reuniones de la OEA a las que ha asistido, pero sobre todo por la profundidad de sus argumentos en defensa de los derechos de TODAS las naciones del continente. La soberanía no se negocia como un plato de comida; la soberanía se defiende con todas las armas de que se disponga; la soberanía es el bien más preciado que pueda tener país alguno; representa el poder político supremo que corresponde a un Estado independiente; es el derecho que tiene el pueblo a elegir su forma de vivir por sobre todas las cosas.

Como de costumbre, los voceros destemplados, de la oposición apátrida, salieron a decir como habían vencido al “chavismo” en la OEA porque “ya veinte naciones están al tanto del gobierno dictatorial que se instauró en Venezuela”. Pero, ¿quién les cree si todos somos testigos de la manera como se han comportado desde enero del 2015? Lo más triste para ellos es que ya el pueblo se ha dado cuenta quienes son los que van por el mundo buscando que a Venezuela le apliquen un bloqueo económico y comercial para que no pueda comprar alimentos ni medicinas, que tanta faltan nos hacen en estos momentos de guerra por los que atravesamos.

La tramoya organizada por Méjico contra Venezuela quedó demostrada por un par de eventos fuera de lugar. Primero el intento de agresión de Tovar Arroyo contra nuestro vicecanciller para el momento, Samuel Moncada, en el hall del hotel donde se llevó a cabo la 47 asamblea general de la OEA y segundo, la irrupción de casi una decena de diputados manifestantes opositores en la tercera sesión plenaria. ¿Con que intención? Pienso que para tratar de influir en los cancilleres que rechazaron el injerencismo que trataban de imponer Almagro, Videgaray y los demás cachorros del imperio. ¿Dónde estaba la seguridad que debía reinar ante la presencia de tan “distinguidos” invitados como representantes de los estados miembros, al evento? ¿Dos errores seguidos? ¿Casualidad o preparados? Méjico debe una respuesta convincente.

El Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Larry Devoe, intervino este miércoles en la plenaria de la 47 Asamblea General de la OEA para denunciar que “la OEA alienta el clima de violencia en Venezuela”. Cada declaración de Almagro, verdad o mentira, aviva el terrorismo en sectores de Caracas, bien conocidos. Mientras tanto, en el “Palais de Nations”, sede de la ONU en Ginebra, Suiza, nuestro país salía aprobado en el exámen periódico sobre los derechos humanos y más de ciento ochenta países miembros nos apoyan. Allí tampoco tuvo éxito la estrategia imperial, en la que sólo le acompañan Canadá, Israel y Costa Rica.

A todas estas, mientras nuestra delegación diplomática realiza su trabajo con todo el profesionalismo necesario, las palangristas nacionales e internacionales de la derecha también hacen su trabajo: tergiversar las noticias, para hacerle creer al mundo la existencia de un país virtual que sólo existe en su imaginario y en el de los “políticos” que forman el ala radical de la MUD, a los que sus ambiciones de poder los llevan al desespero ante las derrotas que sufren día a día por sus metidas de pata. De ahí sus declaraciones destempladas, que a sabiendas de las dificultades que estamos atravesando, tratan de exagerar para mostrar un gobierno dictatorial que no les permite “protestas pacíficas”, ocultando que luego las convierten en actos terroristas incendiarios y de saqueos, en los cuales la muerte es su trofeo.

En cualquier país del mundo, si alguien en una “protesta pacífica” agrede a un policía o a algún funcionario, inmediatamente va detenido, lo mismo que el responsable de dicha manifestación, que tiene que ser autorizada por las autoridades locales. Sólo a nuestro país se le acusa de dictatorial a pesar de que las cabezas radicales de la MUD incitan a la agresión de quienes tienen por obligación el resguardo de la vida y bienes de la comunidad. Entre los más de setenta fallecidos en las protestas, de los últimos dos meses, no hay un sólo familiar de ellos, sólo hijos del pueblo que, al igual que niños, niñas y adolescentes, son utilizados al frente de sus acciones como carne de cañón, sin que la OEA, ni la fiscalía, digan pío. Por eso jamás debes olvidar que quieren y quienes realmente son tus verdugos.

