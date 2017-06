Diosdado Cabello formaliza inscripción para participar en la Asamblea Nacional Constituyente

Junio 1, 2017 - 4:37 pm

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, se encuentra este jueves en el estado Monagas para formalizar su inscripción ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y participar en la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

“Que sea el pueblo de Monagas quien decida en el ejercicio de su soberanía si puedo ser candidato a la Constituyente”, dijo al momento en el que señalaba que en este estado hay más de 500 candidatos postulados.

En cuanto al procedimiento iniciado hoy por la Fiscal de la República, Luisa Ortega Díaz, ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), dijo que esta acción “es algo personal, está actuando como un agente político, pero no porque le corresponda (…) Es muy claro, ningún Poder Constituido puede interponerse en decisiones de una ANC”.

Cabello reiteró que quién quiera saltar la talanquera “que aproveche ahorita, aquí es donde se mira la verdad y medimos la lealtad a la revolución”.

Por último, el también diputado a la Asamblea Nacional (AN) agregó: “Me he separado de mi cargo y quedo libre para participar en la Constituyente”.

“Nosotros hemos llamado a todos los que se quieran inscribir para la Asamblea Nacional Constituyente, así como lo hago yo, cualquier venezolano lo puede hacer”, sentenció.

La ANC podría levantar la inmunidad parlamentaria

El ahora candidato a la ANC, detalló algunos de los objetivos que tendrá esta nueva medida realizada por el Ejecutivo. “Vamos a asumir la propuesta de ANC para construir la paz que necesitamos en toda Venezuela”, aseguró.

Asimismo, reiteró que se trata de una decisión completamente constitucional, pues a su juicio la misma Carta Magna precisa en sus artículos 347, 348 y 349 la posibilidad de convocar una nueva Constitución. “Dice, además, que ningún poder constituido podrá oponerse a las decisiones que tome la ANC”.

Finalmente, cuestionó: “Si me preguntan, ¿para qué activar una ANC? Para que asuma las atribuciones de la AN que no han sido cumplidas actualmente por la directiva que está ahí. (…) La ANC podrá levantar la inmunidad parlamentaria de Raimundo y todo el mundo, para que haya justicia y paz”.

Noticia al Día