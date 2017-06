Junio 17, 2017 - 12:56 pm

La vedette venezolana, Diosa Canales se pronunció este sábado sobre la intensa pelea que sostuvo con la animadora Osmariel Villalobos, en un gimnasio de Caracas, en la que al parecer la ex miss habría resultado fuertemente afectada.

“Siempre se sabe… ya ella dio su versión, ahora yo voy a dar la mía… Quien me atacó fue ella a mí porque obviamente pensó: Nada, yo soy más grande y listo, me desquito. Sorprendida quedó que me defendí como pude porque evidentemente me atacó”, aseguró Canales en su cuenta de Twitter.

La vedette dijo que por este caso realizó una denuncia ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). “Aquí esta la denuncia hacia ella… la que tanto defienden… pero la verdad siempre sale y yo la voy a demostrar”.

Siempre se sabe ….ya ella dió su versión ahora yo voy a dar la mía … — Diosa Canales (@canalesdiosa) 17 de junio de 2017

Quién me atacó fue ella a mi porque obviamente pensó….. nada yo soy mas grande y listo me desquito …sorprendida quedo que me defenfi — Diosa Canales (@canalesdiosa) 17 de junio de 2017

Como pude porque evidentemente me atacó — Diosa Canales (@canalesdiosa) 17 de junio de 2017

Aqui esta la denuncia hacia ella …. la que tanto defienden …pero la verdad siempre sale y yo la voy a demostrar pic.twitter.com/rPHc729RA4 — Diosa Canales (@canalesdiosa) 17 de junio de 2017

Noticia al Día