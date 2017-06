Diego Costa: “Conte me envió un mensaje diciendo que no era parte de su plan”

Junio 7, 2017 - 8:19 pm

El delantero del Chelsea y de la selección española Diego Costa aseguró este miércoles que el técnico del equipo inglés, Antonio Conte, le ha dicho que no lo quiere.

“El otro día recibí un mensaje del entrenador Conte que no soy parte de sus planes así que ahora mismo soy jugador del Chelsea porque tengo contrato, pero el entrenador no me quiere allí entonces tengo que salir sí o sí”, dijo Costa en la zona mixta tras el partido amistoso entre España y Colombia (2-2).

“La verdad es que me mando una mensajito simple en plan jefe… Después de todo lo que he hecho allí me manda un mensaje pero bueno hay que buscar un equipo y jugar”, añadió el delantero hispano-colombiano.

Cuando le preguntaron se el Atlético de Madrid podría ser su destino, Costa afirmó: “no sé, estar cuatro o cinco meses sin jugar es complicado”.

El delantero se refería así a la sanción que pesa sobre el equipo rojiblanco, al que la FIFA ha prohibido inscribir jugadores hasta enero próximo por irregularidades en el fichaje de jugadores menores.

“Pero, la gente sabe que quiero mucho a los compañeros del ‘Atleti’, me encanta vivir en Madrid, pero tengo que pensar en mi futuro también”, dijo Diego Costa, sin dar más detalles.

AFP