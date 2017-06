Detonó conflicto entre dos grandes de la radio zuliana, Enio Trujillo y León Magno Montiel: La voz del Zulia ahora va por Explosiva 92.3

Junio 2, 2017 - 12:23 pm

Los días de dulce amistad entre el destacado locutor, conductor de espacios culturales, cantor y poeta, Enio Trujillo y reconocidísimo hombre de radio, escitor, articulista, compositor, experto gaitero, León Magno Montiel han culminado para dar lugar a una discordia debido a desencuentros en torno al programa que en la estación Suite 89/1 amenizaba, Trujillo por lo que detonó conflicto entre dos grandes de la radio zuliana.

En tal sentido, Trujillo ha remitido el seguiente escrito: “A la opinión pública Enio Trujillo, La voz del Zulia, certificado 28238.

La presente es para informar a mis seguidores que son miles, gracias a mi trabajo cultural educativo y religioso comprometido con el rescate de la buena radio con sentido de pertenencia y valores zulianos. Hasta hace una semana trabajé en la estación radial Suite 89/1, mis motivos son dignos. Se me irrespetó profesional y personalmente al no permitirme ni musicalizar un solo tema en mi propio espacio pagado por tres años, prohibiendo difundir temas como los de Guaco, Carángano, Super Combo Los tropicales, Sentimiento nacional y Ronal Borjas, ignorando mis aportes de producción el director de dicha emisora, Leon Magno Montiel y su comitiva se han encargado de divulgar que me sacaron de dicha emisora, cosa falsa de toda falsedad, a Enio Trujillo jamás lo han retirado de ninguna estación radial, jamás y eso lo pueden comprobar llamando a Metrópolis 103/9 o a Popular 95/5, de ninguna emisora salí por problemas laborales, de todas he salido por la puerta grande. Ahora arrancaré mi programa desde el próximo lunes 5 de junio en la estación Explosiva 92/3 ahí les espero con todo mi afecto y agradecimiento mi numero 04146377462, Enio Trujillo su servidor y amigo mil gracias”. Estos son los argumentos de Trujillo una vez que detonó conflicto entre dos grandes de la radio zuliana.