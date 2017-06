Desgarradoras confesiones de un borracho: “Llegaba a mi casa a las 3:00 de la mañana y no tenía idea de cómo”

Junio 7, 2017 - 8:13 am

Muchas personas hoy día sin importar su género, suelen pasar el rato tomándose una botella de cerveza, pero hay aquellos que sobre pasan los límites, al punto en el llegan a gastar hasta 10.000 mil bolívares en una tarde sentados en el bar. Estas son las desgarradoras confesiones de un borracho.

Siempre que vemos a alguien con una botella de cerveza en la mano o haciendo unas interminables colas en los depósitos para gastarse la quincena en dos cajas de cerveza y le preguntamos ¿por qué lo haces? Siempre tienen una causa, “Me botaron del trabajo, la mujer me dejo, me quedaron materias, pelee con mi esposa” Son las respuesta que un bebedor compulsivo suele decir. Pero no caen en cuenta que estos “Problemas” son causados por la misma ingesta de alcohol.

La Organización Mundial de la Salud asume que el alcoholismo es una enfermedad, por ende el que consume alcohol no es un sinverguenza como es catalogado si no una persona que padece el síndrome del bebedor problema o alcohólico compulsivo.

Otros factores que sin duda alguna son causados por la ingesta del alcohol, son las llamadas “Lagunas mentales” Provoca que la persona solo recuerde un tiempo y espacio determinado. El bebedor compulsivo es aquel que sabe dónde y con quien empieza a tomar pero no sabe con quién y donde va a terminar, lo que lo conlleva a problemas en su entorno familiar, laboral y personal. Y por muy loco que parezca los expertos señalan que los amigos y familiares de estas personas son las que acarrean con las consecuencias.

Tristezas de un borracho

“ Yo empecé a beber a los 14 años de edad, y lo hacía por cualquier razón, llegaba a mi casa a las 3:00 de la mañana y no tenía idea de cómo había llegado allí, hasta los 35 años que decidí buscar ayuda, puesto que un día mi hija me dijo que no quería que yo fuera más al colegio y cuando le pregunte por qué, me dijo que en vez de decir hay viene tu papa decían ahí viene el borracho, eso me pego duro y decidí buscar ayuda en Alcohólicos Anónimos, luego de 20 años aproximadamente he pasado por situaciones difíciles que anteriormente podrían haber sido la excusa perfecta para pagármela, pero hoy día me siento orgulloso de decir que soy un hombre próspero y feliz sin la necesidad de amanecer bebiendo todos los fines de semana” Comentó Gustavo

Por otra parte, Dugla un hombre de 63 años que debería estar sentado en el frente de su casa leyendo el periódico o conversando con su esposa y observar a sus nietos jugar, al contrario de ello pasa el día trabajando de mensajero en el centro mientras que por ratos pasa por el bar a tomarse una cerveza, ya a las 3 de la tarde está totalmente ebrio y fuera de sí, “ Hemos tenido que llevarlo hasta su casa o sacarlo del local por que se orina aquí, y cuando no hacemos nada por el simplemente amanece en la calle o acostado en las bancas de la Plaza Bolívar” Comento Levi Velarde dueño del bar que para más de uno es su segundo hogar.

Carlos de 64 años es un vendedor de Kino y panorama en el centro que tiene más de 20 años siendo cliente fijo, pero se podría decir que es uno de los casos más consientes al día se toma alrededor de 3 a cuatro cervezas teniendo un costo de 900 Bolívares cada una por lo que diario gasta un aproximado de 4 mil bolívares. Pero hay casos de personas que se han gastado un aproximado de 30 mil Bolívares en cerveza, relativamente el precio de una caja.

Alcohólicos Anónimos en una organización que ayuda tanto a las personas que padecen esta enfermedad como a sus familiares y amigos, a través del programa Al- Anón. Para aquellas personas y desean apartarse de este camino, pueden acudir a una de la cedes ubicada en Avenida Bella Vista, Centro Comercial Villa Inés, segundo piso, local 2-5, o pueden llamar al 0261-793-17-34.

En este sentido Alcohólicos Anónimo invita a todo profesional bien sea médico, comunicador o psicólogo puede asistir el próximo jueves 29 de junio al cuarto foro anual sobre el alcoholismo que se llevara a cabo en el Auditorio Dr Antonio Borjas Romero, a las 9:00 de la mañana y contara con la participación de distintos profesiones de salud.

Miriana Briceño/ Pasante

Noticia al Día