Desempeño y satisfacción policial (Ex-Polisur, Desiree Parra)

Junio 27, 2017 - 5:02 am

La imagen de un Policía está relacionada directamente con el tema del desempeño, lo cual se asocia con la brecha que se produce entre el aumento de la delincuencia y la capacidad policial para enfrentarla.

Lo que significa que al ciudadano común le interesan los resultados concretos para definir su percepción del desempeño policial, no le interesa saber si el incremento delincuencial está asociado al ritmo de la sectorización, a la pérdida de valores, al cierre de oportunidades o al crecimiento acelerado del desempleo.

Al ciudadano como tal le interesa saber que puede estar en su casa o caminar tranquilamente por las calles de su sector y que no corre el riesgo de ser producto del hampa, saber que además el policía lo va a cuidar y que con su trabajo le va a garantizar su seguridad, y lo menos que espera es que la policía capture a los delincuentes y que se le aplique todo el peso de la Ley.

Ahora bien; mucho más allá de cualquier exposición y de cualquier situación poco o nada le interesa saber al ciudadano común si el policía está bien pagado, bien dotado, bien comido o si su vida y su integridad están garantizadas por un seguro adecuado, quizás porque asume que ese es un problema del Estado y que no es su problema, pero la actualidad arroja que el policía carece de todo ello o lo tiene en condiciones precarias.

En relación a esta problemática generalizada existe la desmotivación por parte del uniformado con su carrera policial, primero porque no tiene los elementos indispensables y mucho menos la logística para brindar un servicio de calidad, de modo que ante situaciones de total insatisfacción y dicho sea de paso sin las herramientas adecuadas, los uniformados acuden solo ocasionalmente con prontitud al llamado de la ciudadanía y obviamente al no tener los recursos responden con desgano a este requerimiento, desmejorando el tiempo de respuesta y desligándose del profesionalismo policial al no mostrarse honesto, insobornable y con suficiente ética que lo desligue en forma definitiva del delincuente.

Si bien el desempeño es proporcional a la inversión realizada en cada uno de los uniformados ¿Porque los tomadores de decisión no asumen la debida preparación académica de los policías? la mayor dotación policial, sus servicios, beneficios y su respectivo entrenamiento que hace que se profesionalice en niveles suficientes, para enfrentar con capacidad y eficiencia las acciones policiales. Esto amerita un punto de atención ya que el desempeño va concadenado a la satisfacción personal de cada policía y esta situación en la actualidad muestra la percepción ciudadana en torno a la imagen y la legitimidad de cada institución y al policía en particular. A modo de conclusión de esta corta exposición de lo que es el desempeño policial bajo la percepción ciudadana y la vivencia policial en la actualidad.

No es justo que héroes uniformados, hombres y mujeres diseñados para esa labor, se vean en la necesidad de hacer llamados de atención buscando los enlaces políticos para mejorar no solo su calidad de vida, sino su calidad en cuanto a servicios policiales se refiere, parte el alma ver los índices elevados de funcionarios con alto rango policial con vocación, y con los mismos años de servicio que tiene su chaleco antibalas, este mismo que en ocasiones ni los llevan puesto y se lanzan a la calle como carnada bajo la lupa de delincuentes cada vez más organizados.

Es entonces que como funcionarios policiales desmejorados en su totalidad son el reflejo de su propio uniforme descolorido, buscando respuestas donde tal vez no las hay para poder avanzar, pues su propósito es mejorar, servir y proteger, así como también borrar el estigma negativo que se tiene del policía en estos tiempos producto de las malas huellas. Continuemos el buen legado policial, aquel por el que un día se juró ante nuestros símbolos patrios, aquel que llevamos como tatuaje marcado en el pecho. Tal vez seamos pocos, pero las pequeñas cosas hacen grandes diferencias, las cosas mal hechas y los caminos turbios suelen mostrarse tarde o temprano, mantente firme dedicado, activo y guerrero. Tu función vale mucho y el desempeño es tu elemento. @desireeparraf @desiree_parra