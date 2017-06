Demis Roussos ¿lo recuerdas?: Hoy celebraría 71 años (Video)

Junio 15, 2017 - 11:32 am

Artemios Ventouris Roussos, (Alejandría, 15 de junio de 1946 – Atenas, 25 de enero de 2015 ), más conocido como Demis Roussos, fue un cantante egipcio nacionalizado griego.

Demis Roussos, nació en la legendaria Alejandría (12 años después y con el nombre de Artemios Ventouris Roussos) en una familia griega que volvió a casa cuando la revolución de Nasser.

Roussos, que labró gran parte de su popularidad en Francia, destacó primero como miembro del grupo Aphrodite’s Child y después en solitario en la década de 1980.

El intérprete de Mañanas de Terciopelo construyó una imagen inolvidable: “al borde de la obesidad pero muy sexy, maquillado pero absolutamente viril, casi calvo pero melenudo, vestido con túnicas y zapatos de tacón cubano… Muy afeminado y muy heterosexual al mismo tiempo”.

Roussos, patriarca griego de la música popular

Demis Roussos fue durante décadas una de las grandes figuras de la música popular y folklórica, tan célebre por sus canciones como por su silueta imponente y su vestimenta abigarrada.

“We shall dance”, “Forever and ever”, “My only fascination” fueron algunos de los muchos éxitos que llegaron a lo alto de las listas de ventas en los años ochenta, antes de seguir una carrera más discreta.

Nacido de padres griegos el 15 de junio de 1946 en Alejandría (Egipto), Roussos fue más allá del género de las variedades y se inscribió en la tradición de la “world music” (“músicas del mundo”),cantando indistintamente en griego, inglés, español o francés.

En 1968 se dio a conocer con el grupo “Aphrodite’s childs” y con el tema “Rain and tears”, un título nacido de su encuentro con el compositor Vangelis Papathanassiou, que posteriormente se convertiría en uno de los grandes nombres de la música por sus bandas sonoras.

Tres años después de ese primer éxito, Roussos (cuyo nombre real era Artémios Ventouris) hizo su debut en solitario con el tema “We shall dance”, que lo propulsó a la cabeza de las listas de éxitos en varios países.

Su voz, rápidamente reconocibles se conjugaba con su físico de coloso barbudo, sus ropas estrafalarias y su aire de patriarca mediterráneo.

Cantante y músico, multiplicó sus éxitos en los años setenta y ochenta, con títulos como “Good-bye my love, good-bye” o “My only fascination”. En España, en la década de los ochenta, se hizo muy popular con la versión en castellano de algunas de sus canciones.

Demis Roussos vendió decenas de miles de discos en el mundo, gracias a un estilo muy personal, en el que se asociaban melodías inspiradas en el folklore griego con historias de romances y desamor.

Tras varios años de silencio, Roussos sacó un último disco en 2009 y dio varios conciertos en Europa, antes de retirarse definitivamente de los escenarios.

El cantante griego murió el 24 de enero a los 69 años de edad en su casa en Grecia, informó su familia.

El Mundo/ Agencias