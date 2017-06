Junio 27, 2017 - 7:55 pm

Dani Ceballos, uno de los jugadores que está brillando con luz propia en el Europeo Sub-21 de Polonia con la camiseta de la selección española, ha asegurado este martes en “El Partidazo de COPE” que “no he fichado por el Real Madrid.

Los rumores no son ciertos. Tengo tres años más de contrato con el Real Betis. ¿Mi futuro? No lo sé, mi objetivo prioritario ahora es ganar el Europeo y luego me voy de vacaciones”, ha apuntado.

Sin embargo, el joven centrocampista sevillano de 20 años, no ha sido tan taxativo ante los micrófonos de ‘El Transistor’, de Onda Cero, donde no ha asegurado que vaya a seguir en el equipo verdiblanco la próxima campaña. “No es momento para decidir dónde jugaré el año que viene. Decidiré cuando termine el Europeo”, ha asegurado.

Dani Ceballos no ha fichado aún con el Madrid

Dani Ceballos, quien el Real Madrid busca incorporar como futuro relevo del croata Luka Modric, está demostrando en tierras polacas una gran sintonía fuera y dentro del campo con el madridista Marco Asensio.

Agencias