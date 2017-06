Kirchner refunda su movimiento para “frenar” a Mauricio Macri

Junio 20, 2017 - 10:13 pm

Desde uno de los bastiones históricos del peronismo, el denominado primer cordón del conurbano bonaerense, y arropada por decenas de miles de seguidores, Cristina Fernández de Kirchner ha lanzado hoy su nuevo proyecto político, Unidad Ciudadana, con el que la ex mandataria disputará las próximas elecciones legislativas para tratar de convertirse en la principal referente de la oposición al Gobierno conservador de Mauricio Macri.

“Los convoco a la Unidad Ciudadana, a la unidad de todos los argentinos, porque estoy convencida de que esta etapa histórica de agresión neoliberal a todos los estamentos de la sociedad no es una cuestión de partidos políticos (…) Se trata de organizar y representar los intereses de los hombres y mujeres de carne y hueso (…) Hay que ponerle un límite, un freno, a este Gobierno, Con ellos no tenemos futuro”, ha arrancado una afónica Kirchner desde un pequeño escenario minimalista instalado en el centro de la cancha del estadio de fútbol Arsenal, al sur de la capital. Los cánticos de sus incondicionales han interrumpido su arenga en varias ocasiones: “Cristina presidenta, Cristina presidenta”.

La disciplinada militancia kirchnerista ha colmado el estadio de fútbol del Arsenal, ubicado en el distrito de Avellaneda. Es ahí, en esa populosa y castigada zona obrera del Gran Buenos Aires, donde más se están sintiendo los ajustes económicos impulsados por Macri desde que llegó al poder en diciembre de 2015. “Los años pasan para todos; vengo a sumarme como una más”, les ha respondido Kirchner a sus seguidores, y ha eludido confirmar si encabezará las listas de Unidad Ciudadana para los comicios legislativos de agosto/octubre. Este sábado vence el plazo para cerrar las candidaturas.

La puesta en escena del regreso político de la ex mandataria ha sorprendido. No estuvo arropada en el escenario por los principales exponentes del kirchnerismo, como antaño. Prefirió salir sola, lanzar un primer mensaje de rechazo a las políticas de Macri (“Nos están arruinando la vida, tenemos que volver a organizar a los argentinos”) e invitar después al escenario a un grupo de afectados por las políticas del Gobierno, desde jubilados y estudiantes a madres de familias numerosas. Algunos lloraban al ser presentados por su líder. “Lo importante es el pueblo, los que sufren. Esto es Unidad Ciudadana, para que lo entiendan todos y todas. No hay que llorar, hay que construir algo mejor”, concluyó también al borde de las lágrimas.

A petición de la propia Kirchner y en homenaje al festivo Día de la Bandera que se celebra hoy en Argentina, los colores celeste y blanco sustituyeron a los estandartes peronistas en las gradas del estadio. “Una para todos”, rezaba el lema de la convocatoria del regreso de Kirchner a la arena política. Su último acto de masas se remontaba a abril del año pasado, cuando convirtió su comparecencia ante un juez en un mitin político en el que por primera vez habló de la necesidad de conformar un frente ciudadano para “frenar” el ajuste económico del Gobierno de Macri.

Desde entonces, Kirchner ha desfilado varias veces por los juzgados por su presunta implicación en varios delitos de corrupción durante su paso por la Casa Rosada (2007-2015). Ahora, las encuestas favorables en la provincia de Buenos Aires la han animado a subir de nuevo al ‘ring’ de la política. Su entrada en el Congreso le otorgaría también fueros para protegerse de potenciales decisiones judiciales en su contra.

Las elecciones legislativas, en las que se renueva una parte del Congreso de Diputados y del Senado, se celebrarán el 22 de octubre. Antes de esa fecha, el 13 de agosto, tendrán lugar unas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), un extraño artefacto electoral argentino que en la práctica supone una gigantesca encuesta en la que se muestra ya la fortaleza de cada coalición. El peronismo, derrotado por Macri en 2015, se presenta de momento dividido. Kirchner ha evitado disputar esas primarias con otro candidato peronista, Florencio Randazzo, su ex ministro del Interior y Transportes.

La ex presidenta ha preferido refundar su movimiento político al margen del Partido Justicialista pero con el apoyo de medio centenar de influyentes alcaldes peronistas del cinturón obrero de la provincia de Buenos Aires. Es en ese territorio, que suma cerca del 40% del padrón electoral del país, donde se dirime buena parte de la política argentina. Aunque salió triunfante a nivel nacional (con el 33%), el kirchnerismo perdió en Buenos Aires los últimos comicios legislativos, en 2013, frente a Sergio Massa, otro dirigente ex kirchnerista que hoy lidera un amplio espacio político con peronistas disidentes y partidos no peronistas.

Esa derrota fue el comienzo de la debacle electoral del Frente para la Victoria (FpV) de Kirchner. En 2015, las alianzas del partido de Macri, PRO, con la Unión Cívica Radical (UCR) y otros partidos, le dieron la puntilla al kirchnerismo.

