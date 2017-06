Junio 20, 2017 - 11:00 am

El delantero portugués, Cristiano Ronaldo, solo tiene una condición para no abandonar el Real Madrid y es que el equipo pague la multa impuesta por Hacienda, derivada de los 14,7 millones de euros que reclaman por impuestos

El entorno de Cristiano Ronaldo considera que el Real Madrid debería pagar la multa, tal como lo hizo el Barcelona con los casos de Neymar y Lionel Messi, pero el equipo no estaría dispuesto a hacerlo.

Según OK Diario, el Madrid no está en sintonía con los deseos de Cristiano, debido a que consideran el problema como un tema personal del jugador, en el que ellos afirman no estar involucrados, por lo que no creen que deban pagar la multa del portugués.

El problema para Ronaldo es que de los cuatro delitos fiscales de los que se le acusa, tres podrían ser considerados agravados, y cada uno de ellos conlleva penas de cárcel que van desde los dos años a los seis, de modo que la Abogacía del Estado podría pedir hasta siete años de prisión para el futbolista portugués como mínimo. Pero no solo a esa posible pena se enfrentaría Cristiano.

Los delitos de los que le acusa la Fiscalía también conllevarían una sanción monetaria que, en este caso, podría ser de un mínimo de 28,1 millones

Real Madrid piensa ayudar a Cristiano pero sin pagar

La única ayuda que el Real Madrid está dispuesto a darle al ganador del balón de oro es en defensa en un juicio con la Agencia Tributaria, pero hasta los momentos no planean encargarse de ayudar económicamente.

De mantenerse la postura de Cristiano y el Madrid, la salida de Ronaldo estaría cada vez más cerca, pese a que el delantero cosechó varios campeonatos esta temporada con el equipo español.

Agencias / Noticia al Día