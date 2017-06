Cosas que no debes hacer durante el ciclo menstrual

Junio 26, 2017 - 3:11 pm

Más allá de lo que el sentido común te dice hay nueve cosas que no debes hacer con el ciclo menstrual.

Seguro que cuando te vino la menstruación por primera vez, tu madre te alertó de varias cosas que no deberías hacer mientras tuvieras la regla, y aunque algunas puede que fueran ciertas, otras son ideas totalmente descabelladas y sin sentido alguno.

Nuestras madres siempre que estamos con el periodo suelen decirnos cosas como; no tomar jugo de limón, no lavarse el cabello o caminar descalza, pero todo esto se lo dijo su madre a ella y ahora ellas te cuentan a ti; además, tu también has aprendido un montón con el pasar de los años, y la ciencia también ha descubierto otras.

Tips para llevar un ciclo menstrual sano

1. NO TE DEPILES

Cuando tenemos el período, los niveles de estrógeno bajan, y ésto hace que los dolores físicos se intensifiquen, por lo que si te depilas con cera o máquina puede resultar incómodo y terriblemente doloroso. Por lo que espera unos días para depilarte.

2. NO A LAS PELÍCULAS TRISTES O ROMÁNTICAS CON FINAL FATAL

Por todos es sabido que en esos días, la mujer está especialmente sensible, un mar de emociones y sensaciones te pasan por la cabeza, incluso ni tu misma eres capaz de aguantarte muchas veces. Los niveles hormonales no están en equilibrio, y mientras el cuerpo trata de adaptarse, la mente no sabe qué hacer mientras. Ver una película triste o romántica, sin duda puede ser una de las peores decisiones que puedes tomar

3. SIEMPRE PROTECCIÓN

Es verdad que por la noche parece ser que tenemos menos flujo, pero ésto es solo eso, una sensación. Al estar acostado, la falta de gravedad crea esa falsa ilusión, y si te descuidas puede acaban en un accidente. Protégete lo mismo por la noche, o incluso más.

4. PRACTICA DEPORTE

Cuando éramos pequeñas, incluso nos dejaban faltar a clase de educación física en nuestros días. Pero está demostrado que es mejor la actividad física que el reposo, y es que la actividad ayuda con los calambres, con la ansiedad y con el torbellino de emociones.

5. NO A LOS LÁCTEOS

Durante el periodo es bueno consumir calcio, pero mediante alimentos como las frutas y vegetales. La leche, el yogurt y los quesos contienen ácido araquidónico, un ácido que puede causar más calambres en la parte baja del abdomen.

6. CAMBIA FRECUENTEMENTE DE PROTECCIÓN

Es importante que te cambies de tres a cuatro horas los tampones, o toalla sanitarias, para evitar que se reproduzca la bacteria que produce el mal olor.

7. SACA EL TAMPÓN

Puede que no te haya pasado a ti, pero otras mujeres sí que les ha pasado, muchas se olvidan si han extraído su tampón, dejándolo allí por días y provocando infecciones que pueden llegar incluso a matar. Es la infección conocida como Síndrome del Shock Tóxico, generada por la existencia de bacterias estafilococos, los síntomas de esta enfermedad comienzan con fiebre y siguen con la parálisis de algunos órganos.

8. NO A LA SAL

Evita la sal por la simple razón de su alto contenido en sodio. Un aumento de sodio favorece e incrementa la retención de líquidos y los calambres, por lo que si ya tienes un hinchazón serio por estar en el ciclos menstrual, la sal lo agravará.

9. LAS CALORÍAS SÍ CUENTAN

Cuando estamos en el periodo es cierto que pesamos sobre unos dos kilos de más. Ésto es debido a la retención de líquido, y cuando pasamos esta fase del mes, todo vuelve a la normalidad. Lo que no es cierto es que las calorías no cuentan en esos días como se acostumbra a pensar “porque se van a bajar”. Las calorías extras se quedarán en tu cuerpo si no las quemas.

Miriana Briceño/Pasante

Noticia al Día