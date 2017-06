Junio 18, 2017 - 1:35 pm

Venezuela salió a la cancha Lolo Fernández, ubicado en la Ciudad de San Vicente de Cañete, Perú, en busca de una victoria ante su similar de Estados Unidos, en la XVI Copa Panamericana, que se celebra desde el 17 de Junio y se extenderá hasta el 26.

El sexteto nacional dirigido por el cubano Ihosvanny Chambers, cayó ante las norteamericanas en sets corridos, 09/25, 16/25 y 11/25. El pase fue factor clave en la primera derrota de las venezolanas.

“Influyó mucho la recepción, no salió como pensábamos, y eso motivo a que el partido se fuera por un solo lado a raíz de que la recepción no funcionó. Hubo varias jugadoras de Estados Unidos que hicieron mucho daño con el servicio” Aclaró el técnico cubano, quien además agregó “Las muchachas entraron un poco presionadas y no lograron salir de la presión durante el juego, esperamos que ya mañana las chicas muestren verdaderamente su juego. Yo como técnico sé que lo pueden hacer mejor, ya mañana con argentina seguro el equipo saldrá con mejor actitud”, finalizó.

El Grupo A está conformado por Puerto Rico, Colombia, Estados Unidos, México, Argentina y Venezuela, el Grupo B están sembrados Trinidad y Tobago, República Dominicana, Cuba, Chile, Canadá y Perú.

Venezuela enfrentará esta tarde a su par de Argentina en el segundo compromiso de las nacionales en la Copa Panamericana, a las 5:00 pm hora local (6:00 pm hora de Venezuela) será el partido.

AVN/ Noticia al Día