Consecomercio: 45% de los comercios afectados por protestas no abrirán

Junio 26, 2017 - 11:07 pm

La presidenta de Consecomercio, María Carolina Uzcátegui, informó que el 45% del sector no tiene la capacidad de recuperarse luego de las agresiones en manifestaciones de calle.

Asimismo, Uzcátegui señaló que es poco probable que los comercios se unan al paro nacional convocado por la oposición y que, al menos, 600 han sufrido daños por las acciones antigubernamentales.

“El único llamado a paro que está ocurriendo en el país lo está llamando el Gobierno Nacional cuando no permite que nada funcione, cuando no permite que el agro funcione y por lo tanto para que nuestros comercios no tengan nada que ofrecer”, expresó Uzcátegui.