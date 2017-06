Conoce los peligros de tener una mascota durante el embarazo

Junio 5, 2017 - 12:18 pm

Peligros de tener una mascota durante el embarazo. Para muchas, los animales son similares a un entrenamiento a la maternidad. Otras, en cambio, los crían como si fueran sus propios hijos. No importa en la circunstancia en las que se enamoran, ni mucho menos la condición física en las que estos se encuentran. Cuando el amor parental llega, llega para quedarse. Estamos hablando de las mascotas.

Aunque cueste creerlo, las embarazadas que sean madres postizas de estas bellas criaturas, deben de tener un cuidado especial dependiendo del tipo de animal que tengan. Esto se debe, a que por mucho que se encarguen de estos, viven por sí solos con parásitos en su interior a los que son inmunes sus efectos por naturaleza.

Perros

Se dice que el perro es el mejor amigo del hombre. De esto, la embarazada no es la excepción. Las medidas que deben tomarse son las siguientes para evitar complicaciones durante la gestación por la convivencia con ellos:

-Evitar que el perro salte sobre el vientre materno cuando este se empiece a notar.

-Cerciorarse que todas las vacunas del animal estén al día durante los nueve meses de embarazo, e incluso, antes de traer al bebe a su casa.

-Pídale a su pareja que establezca un vínculo afectivo con esta criatura. Porque si el perro con la dueña embarazada tienen una estrecha relación, este debe de estar preparado para pasar a un segundo plano al momento del alumbramiento

El perro es considerado como una de las mascotas más comunes en los hogares. Este, no representa mayor peligro para el nuevo ciclo. Es por esto, que no es necesario regalarlo si estás embrazada.



Gatos

Estas bolas de pelo son ideales para cualquier familia. Sin embrago, es muy común que estos traigan algún parásito que cause una infección llamada toxoplasmosis. Esta, se traspasa a los humanos a través de las heces. La manera más común de contagio es cuando se limpia la arena del gato.

Lamentablemente, esta enfermedad en su incubación, se comporta de manera silenciosa, ya que las personas contagiadas no tienen síntomas. Pero en las embrazadas, esto puede generar graves complicaciones en el feto, llegando incluso a un aborto espontáneo. Algunos de los síntomas de la toxoplasmosis son los dolores musculares, de cabeza, glándulas hinchadas y todos los indicios que se pueden confundir con una gripe. Si el contagio ocurre justo antes o durante el embarazo, el bebé tiene entre una a dos posibilidades de ser portador.

Pero si ya diste a luz, y todavía conservas a tu gato como mascota, debes de tener sumo cuidado con el contacto que este puede tener con tu hijo. Esto se debe, a que ellos pueden poseer un tipo de bacteria llamada Bartonella Henselae. Esta, la transmiten, generalmente, los gatos de hasta cuatro meses de vida. Se contrae a través de un contacto estrecho entre las mascota y el recién nacido. Dentro de esto, se encuentra el compartir saliva, rasguños o mordeduras con este último. Sus síntomas es el conjunto entre la fiebre, malestar general y el dolor de cabeza.

Roedores

Hámster, ratones y conejos son los roedores más cotidianos elegidos como mascotas por muchas familias. Paradójicamente, estos son los más peligrosos para una mujer en gestación. Evidentemente, no es que vayan a morder brutalmente a la embarazada. Lo que sucede es que pueden llegar a ser portadores de coriomeningitis linfocítica, virus que solamente los poseen los roedores silvestres, pero que pueden transmitirse a los domésticos después de compartir una misma zona o aparearse. Las formas de contagio son las siguientes:

-Contacto con anidación, saliva, orina, excrementos o sangre del roedor

-Aspiración de excrementos del ratón

-Limpiar la jaula del hámster sin las precauciones necesarias

Este virus en la madre, puede causar graves defectos congénitos al bebe, incluso, la pérdida de este. Si el feto sobrevive, puede llegar a ser portador de este mal a la madre.

No es un peligro tener a estas criaturas. Cada año, crece el número de animales, tirados a las carreteras por este motivo. Si bien es cierto, debes de proteger a tu bebe sanguíneo, no debes de olvidar a tu otro compañero. En el caso de que no puedas tener una mascota durante el embarazo o después, siempre está la posibilidad de darlo en adopción.

