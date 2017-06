Confundió el ‘sex toy’ de su novia con un juguete antiestrés y así respondieron las redes (Video+Foto)

Junio 2, 2017 - 4:31 pm

Los fidget spinners se han apoderado del tiempo de ocio de muchas personas. Un fidget spinner es un tipo de juguete antiestrés, hecho de plástico, acero u otros materiales y constituido por un eje central con dos, tres o más brazos, los cuales terminan en unos aros con rodamientos. Por ello Matthew Guajardo confundió este instrumento con un ‘sex toy’ entre las prendas íntimas de su novia, inmediatamente decidió publicarlo en su cuenta de Twitter, pues le pareció gracioso.

“Lol, encontré un fidget spinner en el cajón de ropa interior de mi chica. Qué nerd”.

Matthew ignoró que el nombre escrito en el artefacto era de una popular marca de condones, por lo que su hallazgo en realidad era un juguete sexual. Por supuesto las burlas no se hicieron esperar y Guajardo recibió preguntas sobre si su novia conocía algún truco y un comentario que decía: “Eso es un clitget spinner. Totalmente diferente y más divertido”.

lol found a fidget spinner in my girl’s underwear drawer. what a nerd pic.twitter.com/RBAyszxkro

— Matthew Guajardo (@Matt_Guajardo) 24 de mayo de 2017