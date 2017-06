Junio 28, 2017 - 2:03 pm

Hoy se ondea en todo el mundo la bandera multicolor para celebrar el día del orgullo gay, una fecha escogida para conmemorar los disturbios de Stonewall, ocurridos en Nueva York, en 1969, que marcaron el inicio del movimiento de liberación homosexual. Sin embargo, para Norberto Morán, activista zuliano de la Asociación Civil Ciudadanía Diversa, la comunidad LGBTI en Venezuela tiene poco de lo que sentirse orgullosa.

En un momento en el que las conquistas de derechos humanos se han extendido por toda América Latina (Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay han aprobado el matrimonio homosexual, mientras que en Argentina, México, Ecuador, Bolivia, Colombia y Uruguay está vigente el derecho de cambio de identidad para personas trans), el Estado venezolano se aferra al pasado.

Aunque los derechos humanos son interdependientes, integrales y complementarios, por lo que ninguno puede prevalecer sobre el otro, el movimiento LGBTI exige las siguientes reivindicaciones como las prioritarias en su agenda actual:

Derecho a la vida

Desde mayo de 2013 a mayo de 2015, se registraron 47 crímenes de odio por orientación sexual, identidad de género y expresión de género en Venezuela. Un total de 29 fueron asesinatos y 18 agresiones, según los resultados arrojados en un nuevo estudio realizado por ACCSI (Acción Ciudadana Contra el sida). Solo un caso ha sido resuelto.

La última víctima de la transfobia fue Alexa Peña Vizcaya, trans femenina asesinada en febrero de este año en Barquisimeto. Le propinaron un disparo en la cabeza y otro en la pierna derecha.

Derecho a la identidad de las personas trans

De acuerdo a los activistas, las personas que se autodefinen transexuales o transgeneros son las más vulneradas del colectivo. Cuando su cédula de identidad no refleja su realidad son discriminados en muchos aspectos: se le niega el acceso a los alimentos, oportunidades de estudio y de trabajo, entre otros.

El pasado 10 de junio, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió un recurso interpuesto por varios ciudadanos que demandan su derecho al cambio de género y nombre en sus documentos de identidad. Sin embargo, activistas y organizaciones de derechos humanos han criticado la forma en que se conduce esta decisión por considerarla “retrógrada y patologizante”.

Derecho a las uniones civiles entre personas del mismo sexo

Una de las luchas históricas del movimiento LGBTI es la que busca el derecho al matrimonio civil o uniones de hecho. Esto también conlleva el derecho a que las personas puedan heredar los bienes de su conyugue, en caso de que este fallezca; puedan comprar bienes mancomunados; optar a pólizas de seguro familiares, entre otros aspectos.

Derecho a la educación

Para Quiteria Franco, activista de la organización Unión Afirmativa, “en Venezuela no existe una cátedra de educación sexual a ningún nivel; los casos de abuso escolar no son documentados por las escuelas y muchas maestras, maestros y autoridades no saben cómo abordar la situación en casos de orientación sexual, identidad y expresión de género”.

Derecho a la salud

Unión Afirmativa denunció para el segundo Examen Periódico Universal que presentó Venezuela en 2016 ante la ONU, que en los bancos de sangre adscritos al sistema público de salud venezolano persiste en la práctica la prohibición de donación de sangre de personas LGBTI. Un ejemplo de ello es lo publicado en la página Web del Banco Municipal de Sangre, el cual establece como requisito para ser donantes (cita textual) “No pertenecer a grupos de conducta de alto riesgo para el SIDA”, en clara alusión a las personas de orientación sexual, identidad de género y expresión de género.

Además, la ONG también denunció que los servicios ginecológicos no están preparados para la atención de mujeres lesbianas, siguiendo el mismo protocolo de atención utilizado en mujeres heterosexuales. También ocurre en los casos de los hombres gays y bisexuales que son atendidos con los mismos protocolos de los hombres heterosexuales.

Por su parte, Ciudiver reconoce la incapacidad de la mayoría de los especialistas endocrinólogos para atender a las personas trans que deseen iniciar tratamientos hormonales.

Ley antidiscriminación en espacios públicos

Parques, museos, restaurantes, centros comerciales son lugares en los que se experimenta cotidianamente situaciones de estigma y discriminación contra las personas LGBTI por parte de trabajadores, funcionarios policiales, de vigilancia o de orden público.

En diciembre pasado, Isabella Saturno denunció en redes sociales un episodio de homofobia que vivió junto a su novia en un popular restaurante de Caracas. Luego de que uno de los trabajadores les pidiera que no fueran “tan afectuosas”, su indignación despertó miles de reacciones por Twitter.

Acabamos de tener un episodio de homofobia en @TonyRomasVE. Nos pidieron a mi novia y a mí que no fuéramos “tan afectuosas”. — Isabella Saturno (@PetipuaSaturno) 2 de diciembre de 2016

Las afectadas fueron las primeras en activar la Ordenanza sobre la No Discriminación e Igualdad en Todos los Ámbitos y Formas en el municipio Chacao, vigente desde el 9 de agosto de 2016.

Estefanía Reyes

Infografía: María Daniela Ramirez

Noticia al Día