Comida japonesa: El sushi se come al revés

El primero de ellos, en el caso de los nigiris, es que es el pescado el que envuelve al arroz y no al revés. Es decir, el nigiri no es un puñado de arroz con pescado encima sino un buen trozo de pescado apoyado en una base de arroz. El sushi japonés, salvo excepciones como es el caso del nigiri de anguila, siempre lleva wasabi entre el pescado y el arroz. En Japón, la mayoría de restaurantes ofrecen a sus clientes la opción de ‘no wasabi’, conscientes quizás de que no todo el mundo es capaz de soportar el sabor de este rábano picante.