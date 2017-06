Científicos: el fondo del Ártico está a punto de explotar

Junio 6, 2017 - 11:01 am

Un grupo de oceanógrafos ha descubierto unos montículos gigantescos en el fondo del mar de Barents, en el Ártico ruso, y creen que en un futuro próximo podrían explotar y liberar enormes cantidades de gas metano al océano y la atmósfera, según el trabajo que han publicado en la revista ‘PNAS’.

El equipo, encabezado por el profesor Pável Serov, de la Universidad de Tromso (Noruega), descubrió en el fondo marino varios montículos de grandes dimensiones con un contenido inusualmente alto de metano. Las observaciones del hallazgo han demostrado que el gas se filtra lentamente desde el subsuelo a través de grietas en el fondo marino y, si alguna vez el nivel del mar descendiera, los montículos podrían explotar, emitiendo enormes cantidades de gas desde las capas superficiales del fondo marino.

Not only do we find methane craters in the #Arctic, but also #methane craters-to-be. @PNASNews https://t.co/9V1RvLqHKb pic.twitter.com/Xt9R4fYhQk

— CAGE (@CAGE_COE) 6 de junio de 2017