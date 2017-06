Chile y Portugal son los protagonistas en la Copa Confederaciones

Junio 23, 2017 - 2:39 pm

Chile y Portugal, una por su buen juego y la otra por todo lo que rodea a su estrella Cristiano Ronaldo, monopolizan parte del interés de la Copa Confederaciones, que este sábado conocerá a sus dos primeros semifinalistas.

La prensa alemana se dio por satisfecha con el punto obtenido ante la correosa Chile y el desempeño de la Roja no ha hecho más que aumentar los sueños de los medios y aficionados chilenos por ver a su selección levantar la Copa Confederaciones.

“Es un hecho grande que la gente crea que somos favoritos, hemos hecho un gran papel en los últimos campeonatos y en las eliminatorias y eso le da la ilusión a la gente de que somos favoritos”, destacó este viernes el centrocampista Pedro Pablo ‘Tucu’ Hernández.

“Pero nosotros respetamos a todos los rivales, tratamos de hacer nuestro trabajo. Obvio que queremos ganar el título pero no creo que se seamos favoritos, todos los rivales son muy fuertes”, precisó.

La del jueves, además, fue una jornada histórica para el fútbol chileno,ya que con el gol ante Alemania Alexis Sánchez superó a Marcelo Salas y se convirtió en el máximo goleador de la historia de la Roja.

El único motivo de preocupación en la expedición chilena es la lesión de su capitán Gary Medel, que sufrió un ‘pinchazo’ y tuvo que ser sustituido. No obstante, parece que no se trata de una rotura (que le dejaría fuera del torneo), sino solo de una contractura y que podría jugar incluso ante Australia este domingo.

Antes, el sábado, se conocerá el desenlace del grupo A, en el que tres equipos, México, Portugal y Rusia, se jugarán las dos plazas de semifinales.

El Tri buscará el pase ante la anfitriona en Kazán y le servirá el empate para clasificarse. Tiene opciones, incluso, de acabar como primera de la llave si iguala al menos el resultado de Portugal contra una Nueva Zelanda ya eliminada.

Copa Confederaciones extraordinaria

“Jugamos en Kazán, ante 40.000 aficionados, el 90% rusos, por la clasificación. Es una oportunidad extraordinaria para que nuestros jugadores demuestren jerarquía. Es un escenario único para el fútbol mexicano”, comentó en la previa el seleccionador colombiano del Tri Juan Carlos Osorio.

El técnico lamentó la baja para lo que resta de torneo del defensa Carlos Salcedo (lesionado en un hombro), pero se mostró más optimista con respecto al también defensor Héctor Moreno, igualmente tocado.

En la expedición mexicana también se valoró positivamente este viernes el hecho de que la afición mexicana haya acabado con los gritos hacia los rivales considerados por la FIFA como homófobos y por los que la Federación Mexicana, que había sido advertida con sanciones duras, llamó a la hinchada a dejar de hacerlo.

“Solamente se podía tomar una medida radical para que se dejara de hacer. Espero que sigamos por ese camino y no solo aquí, también en casa en el futuro. Nos ayuda muchísimo que dejen de gritar eso”, explicó el centrocampista Andrés Guardado.

“No lo vemos como un triunfo, hicimos nuestro esfuerzo como federación, como jugadores, como parte de esta delegación, de invitar a la gente a que dejara de hacerlo”, añadió el que es uno de los capitanes del combinado tricolor.

A la misma hora, en San Petersburgo, Portugal se enfrenta a Nueva Zelanda, única selección de las ocho que toman parte en el certamen que ya está matemáticamente eliminada.

Descanso para CR7 en la Copa Confederaciones

A la campeona de Europa le basta con un empate para clasificarse, pero a buen seguro querrá golear a la débil selección oceánica para tratar de pasar como primera de la llave.

El encuentro se presenta propiciatorio para que la estrella lusa Cristiano Ronaldo incremente su cuenta de goles, inaugurada contra Rusia (1-0) y siga sumando papeletas para llevarse el quinto Balón de Oro.

No obstante, el seleccionador Fernando Santos no confirmó este viernes si CR7 jugará o le dará descanso de cara a las semifinales: “El mundo entero quiere ver jugar a Cristiano Ronaldo, es el mejor jugador del mundo ¡De hecho yo también! Pero tras una larga temporada, jugar cada 72 horas no es fácil”, dijo Santos.

Rusia no tiene muchas cuentas que hacer: solo le vale la victoria si aspira a seguir en la Copa Confederaciones en su casa. También podría clasificarse si empata, pero para ello Nueva Zelanda debería dar la gran sorpresa y derrotar a Portugal.

AFP