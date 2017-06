Catherine Fulop pidió ayuda para Venezuela en Senado argentino

Junio 3, 2017 - 7:28 pm

La actriz venezolana Catherine Fulop asistió este viernes al Senado argentino a una sesión especial en conmemoración de las “Mujeres por la República” y pidió a las autoridades argentinas ayuda para Venezuela.

La artista explicó a los senadores la situación que viven los venezolanos a diario, en especial denunció el recrudecimiento de la violencia por parte de los cuerpos de seguridad del gobierno en contra sus detractores.

“Me duele estar lejos de todo, me duele lo que le hacen a un pueblo maravilloso, a una sociedad civil alegra. Me duele que los venezolanos dentro y fuera del país nos sintamos amenazados. Me duele mi país. Me duele Venezuela”, escribió Fullop en Instagram junto a la fotografía de su participación en la sesión.

Fullop agradeció a Laura Rodríguez Machado y a Antonella Marty, representantes de la instancia por permitirle presentar el caso ante esta importante institución legislativa.

La artista alabó la labor de los ciudadanos que salen a protestar pacíficamente todos los días. Además, se refirió a Diego Arellano, un manifestante que fue asesinado durante una protesta en el estado Miranda.

“De nuestro lado, contamos con Dios, la adrenalina, pañuelos bañados en vinagre, algunas mascaras, pedazos de madera como escudos, simples camisas enrolladas en la cabeza como protección, guantes para devolver las bombas lacrimógenas que ahora estallan y el inmenso coraje de estudiantes, mujeres, hombres”, indicó Fulop desde el Senado argentino.

El Nacional