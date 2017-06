“Cars 3” le ganó a la “Mujer Maravilla” en su fin de semana de estreno

Junio 20, 2017 - 4:46 pm

La película de los estudios Disney, Cars 3, superó a la Mujer Maravilla en las taquillas norteamericanas este fin de semana, según estimaciones de la sociedad especializada Exhibitor Relations.

La tercera entrega de esta saga animada de Pixar recaudó unos 53.3 millones de dólares. Sin embargo, Mujer Maravilla continúa generando fuertes ingresos, unos 40.8 millones de dólares entre viernes y domingo y un acumulado de 274.6 millones en tres semanas.

La película tiene como protagonista a Gal Gadot, quien interpreta a la superheroína amazónica cuyo lazo, pulsera y tiara tienen poderes mágicos. En tercer lugar se ubicó otro estreno, All Eyez on Me, una biografía del famoso rapero asesinado Tupac, que recaudó 27.1 millones de dólares.

La Momia se colocó en cuarto lugar contra el primer de Cars 3, con 13.9 millones de dólares en su segundo fin de semana. El quinto lugar correspondió a ’47 Meters Down, una película de aventuras que captó 11.5 millones de dólares.

Agencias