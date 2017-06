Carlos Ocariz: “No caeremos en ollas podridas ni en falsas protestas”

Junio 6, 2017 - 2:57 pm

El alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, denunció que se pretende inventar una olla y protestas falsas en la jurisdicción. El mandatario local anunció que solicitará al Ministerio Público que se inicie una investigación por el incendio de una unidad de transporte colectivo, perteneciente al Metro de Caracas, presuntamente provocado por motorizados armados en Los Dos Caminos, en horas de la noche de este lunes.

“Vamos a solicitar de manera formal a la Fiscalía General de la República, que tiene todos los elementos para determinar responsabilidades y castigo para los culpables, que se realice una investigación exhaustiva de lo que sucedió en Sucre y Chacao en la noche de ayer. Nosotros no caeremos en ollas podridas por parte de aquellos que quieren generar violencia, tenemos fotos que relatan las acciones de vandalismo para que se investigue y se determine quienes fueron los culpables de este acto violento, es por ello que decidimos informar al país y a nuestros vecinos sobre este hecho”, finalizó el mandatario local.

Según nota de prensa, el alcalde, quien estuvo acompañado por su homólogo del municipio Chacao,Ramón Muchacho, aseguró que siempre defenderá de la protesta pacífica según lo establece laConstitución y rechazó que se les intente implicar en hechos de violencia.

“Ayer a las 7:40 de la noche, cuando el municipio estaba en normalidad, un grupo de cerca de 40 motorizados, armados, encapuchados, de la nada, secuestraron un autobús del MetroBus en Los Dos Caminos. Solicitamos que se investigue todo esto, porque existe una versión que el autobús no estaba en su ruta y a esa hora secuestran el autobús, bajan al chofer, y queman la unidad, sin que existiera, repito, alguna alteración del orden público previo. Llegaron de la nada, agarraron el autobús, lo quemaron, inmediatamente llegó la Policía de Sucre y los funcionarios evitaron que secuestraran un segundo autobús, comenzó una persecución, y los motorizados se dieron a la fuga, inmediatamente llegó el equipo de Protección Civil Sucre, nuestros equipos de cisternas de IMAPSAS. No hubo heridos, obviamente no hubo muertos, y no pasó a mayores, sino la unidad quemada”, señaló Ocariz.

Por su parte, Ramón Muchacho, aseguró que desde hace dos meses las rutas del Metrobus en el municipio Chacao no están operativas, por lo que desconoce los motivos por los cuales, tres unidades llegaron, rodeadas por motorizados a la Plaza Altamira. Dos de ellas, fueron igualmente incendiadas.

“Queremos que la verdad salga a relucir, hay videos tomados por nuestros vecinos, donde se evidencia el nivel de responsabilidad donde este grupo de motorizados, rodean a ese autobús en Altamira, donde lo encienden y luego lo ponen a andar sin piloto y baja por la Avenida Luis Roche en contrasentido. Se hubiera podido estrellar en cualquier parte, hubiera podido llegar hasta la autopista, hasta que se estrelló contra el Banco del Libro y finalmente se incendió, hasta ahí llega la responsabilidad de los autores de esto, hay muchas preguntas sobre esto, quieren usar este tipo de acciones para criminalizar a los alcaldes”, expresó Muchacho.

