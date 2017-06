Carlos González pasará por la lista de lesionados

Junio 26, 2017 - 8:12 pm

El jardineros de los Rockies de Colorado, Carlos González, fue colocado en la lista de lesionados por 10 días debido a una tensión en el hombro derecho, así lo informó el departamento de prensa de los rocosos.

Car-Go, como es conocido el zuliano de 31 años, está atravesando la temporada más discreta en las Grandes Ligas desde que llegó a Colorado en 2009.

El ganador del Guante de Oro en tres ocasiones (2010, 12-13) y campeón bate de la Liga Nacional en la temporada 2010, en la actual zafra tiene un promedio de .221 con 6 cuadrangulares y 20 carreras impulsadas en 68 partidos.

Los Rockies de Colorado subieron al relevista Jairo Díaz desde la sucursal Triple-A Albuquerque Isotopes por Carlos González. El diestro tenía registró de 0-1 con 3.82 de efectividad en 8 presentaciones. Díaz, de 26 años, no lanzaba en Las Mayores desde el 2015, en esa campaña dejó balance de 0-1 con 2.55 de efectividad en 26 partidos.

#Rockies recall RHP Jairo Díaz, reinstate RHP Chad Qualls from 10-day DL, place LHP Tyler Anderson and OF Carlos González on 10-day DL.

— Rockies PR (@RockiesPR) 26 de junio de 2017