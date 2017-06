Caracas Fútbol Club dio el primer paso hacia la final (+Video)

Junio 17, 2017 - 9:51 pm

Este sábado, 17 de junio, Caracas Fútbol Club vino de atrás en el marcador para vencer 1-2 al Deportivo La Guaira en el Estadio Olímpico de la UCV. Con un tanto de penal de Edder Farías al 32’ y un espectacular golazo de Reiner Castro al 73’, los Rojos del Ávila dieron el primer paso hacia la final del Torneo Apertura 2017. El compromiso entre litoralenses y avileños fue válido por la ida de la semifinal del certamen.

El compromiso iniciaría con un cuadro de La Guaira encimado en cancha rival, buscando el gol de la ventaja. Sin embargo, al 5’, llegaría la primera clara para los Rojos del Ávila, con un pase filtrado de Miguel Mea Vitali que por poco iba a conectar Reiner Castro, pero un enchufado Alan Liebeskind iba a interceptar la esférica.

Al 9’ luego de un pase cruzado, Darwin González iba definir por encima de Eduardo Herrera para así colocar en ventaja a los naranjas. Al minuto 13 Robert Garcés iba a intentarlo con un disparo desde fuera del área, pero la pelota se iba a ir desviada.

En la fracción 21 el delantero Edder Farías tendría su primera oportunidad de cara al arco, con un disparo lejano que se iba a ir rozando el segundo palo del arco de Liebeskind. Minutos más tarde, al 24’, sería Castro el que lo intentaría con un tiro de larga distancia, no obstante, la número cinco se iba a ir a centímetros de la cabaña litoralense.

Al 32’ el principal José Argote sentenciaría una falta dentro del área de Roberto Tucker sobre Rubert Quijada, que posteriormente Farías, con un remate cruzado, iba a convertir en el 1-1 parcial, llegando así a once goles en el presente Torneo Apertura 2017. Con el empate, los dirigidos por Noel Sanvicente tomaron protagonismo en el compromiso y fueron al ataque en busca del tanto de la ventaja, sin embargo este se haría esquivo, y con la paridad a un gol por bando ambas escuadras se iban al descanso.

Para el complemento, el Caracas Fútbol Club fue con todo al ataque y con tan solo un minuto en el cronómetro llegaría la primera oportunidad de anotar el 2-1, con un disparo de chilena de Farías que se iba a ir por encima del travesaño local. Segundos después, Robert Hernández, con una volea iba a encender las alarmas en el arco de Liebeskind.

Dos minutos más tarde, al 49’, Robert Garcés iba a probar dentro del área tras ser habilitado por Farías, pero la redonda se iba a ir a un lado. El cuadro de Sanvicente tomó dominio del partido en los primeros compases del segundo tiempo, y al 58’ por poco Reiner Castro iba a rematar dentro del área tras una gran jugada colectiva.

La Guaira, viéndose inferior en el desarrollo del cotejo, buscaba aprovechar las pelotas paradas. Al 62’ Eduardo Herrera, con una gran intervención, iba a evitar el tanto de cabeza de Roberto Tucker. La respuesta del Caracas llegaría al 71’, tras una asistencia de Evelio Hernández -su séptima del certamen-, Reiner Castro iba a desbordar por la banda derecha y definiendo de manera exquisita sobre Liebeskind logró marcar el 1-2 para los Rojos del Ávila.

Sobre la fracción 73, Robert Hernández iba a tener el tercer tanto de la visita en sus botines, luego de que quedara mano a mano con el cancerbero naranja pero el mediocampista del once veces campeón no logró definir correctamente. Diez minutos más tarde, al 83’, iba a ser Robert Hernández quien tendría el 1-3, con un disparo colocado al segundo palo, pero nuevamente Liebeskind ahogaba el grito de gol de los capitalinos.

Ya en los minutos finales, el cuadro dirigido técnicamente por Eduardo Saragó se volcó al ataque, sin embargo, el Rojo se mostró sólido en defensa y lograba finalizar con cualquier intentona de La Guaira.

Así, con el 1-2 favorable al once veces campeón del balompié venezolano, Caracas Fútbol Club, finalizaría el compromiso. Y desde ya los pupilos de Noel Sanvicente se concentran en el compromiso de vuelta, a disputarse el próximo miércoles 21 de junio en el Olímpico de la UCV, en donde buscarán dar la última estocada y avanzar a la gran final del Torneo Apertura 2017.

FICHA TÉCNICA

DEPORTIVO LA GUAIRA (1): Alan Liebeskind, Franklin Lucena, Roberto Tucker, Luis Morgillo, Manuel Granados, Francisco La Mantía (Rommel Ibarra 85’), Vicente Suanno (Danny Pérez 75’), Cristian Cásseres*, Juan Carlos Azócar (Edwin Aguilar 66’), Darwin González, Zamir Valoyes | DT: Eduardo Saragó.

CARACAS FÚTBOL CLUB (2): Eduardo Herrera, Eduardo Fereira*, William Díaz, Rubert Quijada, Daniel Linárez, Evelio Hernández (Edwuin Pernía 81’), Miguel Mea Vitali © (Gabriele Rosa 68’), Robert Garcés, Reiner Castro (Rafael Arace 89’), Robert Hernández, Edder Farías | DT: Noel Sanvicente.

GOLES: Darwin González 9’ (DLG). Edder Farías 32’ -P-; Reiner Castro 73’ (CFC).

AMONESTADOS: Rubert Quijada 11’; Robert Garcés 45’; Eduardo Fereira 73’ (CFC). Francisco La Mantía 12’; Manuel Granados 16’; Roberto Tucker 45’; Darwin González 73’ (DLG).

PRINCIPAL: José Argote (Zulia)

Estadio Olímpico de la UCV, Caracas | Sábado, 17 de junio del 2017.

Nota de Prensa

