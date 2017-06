Capriles: La Constituyente no cuenta con el respaldo del país

Junio 18, 2017 - 8:21 am

El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, aseguró este domingo que la Constituyente “no cuenta con el respaldo del país”, ya que esta no surgió de la voluntad del pueblo. “El último estudio de Datanálisis revela que el pueblo no respalda el fraude de Maduro y que el 40% de los venezolanos no saben para qué es una Constituyente”.

Durante una entrevista en el programa “Diálogo con…” transmitido por Televen, el mandatario regional señaló que el Gobierno quieren convertir ese mecanismo en un poder supremo para aferrarse al poder. “Los que hablan de una nueva Constitución son los mismos ministros que provocaron toda esta crisis y que ahora quieren cambiar el Estado”.

Capriles destacó la voluntad de los partidos y dirigentes de la MUD en participar en cualquier proceso comicial que sea convocado de acuerdo con la Constitución; sin embargo, recalcó que no asistirán a las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), por considerarla “un fraude”.

Apuntó que se debe realizar un acuerdo Nacional en el que le den cabida a todo el pueblo. ““El CNE, el TSJ y el Ejecutivo son los mismos, son parte de la desigualdad que estamos viviendo (…) la señora Lucena no le le daba la cara al país desde agosto, ahora sale todos los días encabezando el fraude de Maduro, dijo.

En este sentido, consideró que no hay una voluntad política de parte del Gobierno para asumir la crisis que vive el país. “Si hubiese voluntad de solucionar los problemas anunciarían unas elecciones en las que se cuenten todos, presidente, gobernadores, diputados, sería lo más sano y lo menos costoso para nuestro país”.

Noticia al Día