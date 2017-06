Canciller de Cuba: “Trump culpa a la isla de todos los males del planeta”

Junio 20, 2017 - 12:48 pm

El viernes pasado, el presidente de EE.UU. Donald Trump ponía fin a la política de acercamiento a Cuba impulsada por su predecesor, Barack Obama. El republicano prevé ahora mantener el embargo contra La Habana y prohibir los viajes particulares de sus ciudadanos a la isla. En esta línea, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla ha declarado a RT que se trata de una política “típica de la Guerra Fría en un mundo que hoy es distinto” y que lo que está haciendo es “replicar lo que han hecho diez presidentes antes que él”.

“No veo pragmatismo, porque persiste en realizar actos que en 50 años han demostrado que llevan al resultado contrario que se busca”, alerta el canciller. Además, destaca que EE.UU. no podría articular “una política eficiente” hacia América Latina y el Caribe “sin ir hacia las normalizaciones con Cuba”. “América no va a ser más grande si el presidente Trump persiste en mutilar los derechos civiles de los estadounidenses. Es retrógrado prohibir los viajes de los estadounidenses a Cuba”, añade.

Asimismo, cree que los países europeos apoyarán a Cuba en esta situación, ya que ellos mismos se verían afectados por estas medidas.

“Culpa a Cuba de todo”

Rodríguez critica que la política de EE.UU. es “de doble rasero”, porque no se puede hablar de derechos humanos y al mismo tiempo defender el bloqueo a Cuba. Según el canciller, el discurso de Trump fue “una cacería de brujas”. “Ha culpado a Cuba prácticamente de todos los males del planeta. No culpó a Cuba del cambio climático porque no lo reconoce, pero nos culpó de todo lo demás”, indica.

En relación a las acusaciones que señalan a La Habana por su supuesto papel en la situación de inestabilidad actual en Venezuela, Rodríguez afirma que “los asesores del presidente Trump subestiman al pueblo venezolano y la revolución bolivariana”. “Piensan que los demás podrían actuar como ha hecho históricamente el Gobierno de EE.UU. interfiriendo en elecciones, imponiendo dictaduras sangrientas (…) tratando a los gobiernos como si fueran marionetas”, concluye Rodríguez Parrilla.

