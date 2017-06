Cal Crutchlow domina en los libres del GP de Italia

Junio 2, 2017 - 2:38 pm

El británico Cal Crutchlow (LCR Honda) fue el hombre más rápido de este viernes en la categoría MotoGP en los entrenamientos libres del Gran Premio de Italia, mientras que los favoritos tuvieron un papel mucho más discreto, a la espera de que comience la auténtica batalla.

Crutchlow logró su mejor tiempo en la segunda sesión del día (1 minuto, 47 segundos, 365 milésimas), lo que le permitió superar al italiano Andrea Dovizioso, segundo en la segunda sesión tras haber dominado en la primera.

Dovizioso (Ducati) quedó a apenas 29 centésimas de Cal Crutchlow, mientras que el tercer mejor tiempo de esa segunda sesión lo firmó el alemán Jonas Folger (Yamaha Tech3), a 178 milésimas.

Unos cronos que permiten extraer conclusiones mínimas por tratarse de unas sesiones de pruebas y porque los grandes favoritos parecieron no asumir riesgos.

El líder del Mundial, el español Maverick Viñales (Yamaha), fue únicamente el undécimo mejor del día, tras sufrir una fuerte caída, que disparó las alarmas al principio, antes de que los ánimos se tranquilizaran.

Llega a este Gran Premio italiano con 17 puntos de ventaja sobre el segundo, su compatriota Dani Pedrosa (Honda), que logró el séptimo mejor tiempo del viernes.

Rossi, con dolor

El tercero de la general, el italiano Valentino Rossi, fue el decimocuarto más rápido. No asumió riesgos después del accidente que sufrió la pasada semana haciendo motocross y por el que fue hospitalizado. Por momentos estuvo en duda su presencia en Mugello, hasta que el jueves se confirmó la participación del ‘Doctor’, que puntualizó que todavía no estaba “al 100%”.

Rossi está a 23 puntos de su compañero Viñales en la clasificación del Mundial.

“Fue un día difícil. Esta pista, por su velocidad, es complicada fisicamente incluso aunque estés al 100%. He sufrido para estar en la moto, sobre todo esta mañana al acelerar, ya que me duele el brazo derecho. Me ha sorprendido, porque esperaba que me dolieran otras partes. Por la tarde fui mejor”, explicó el italiano.

“Habitualmente, el viernes es el día más difícil. Luego el cuerpo se adaptar a la temperatura, así que espero mejorar”, confió.

El español Marc Márquez, cuarto de la general del Mundial a 27 puntos de Viñales, logró el decimotercer tiempo del día.

“Hemos trabajado en algunas soluciones muy distintas para intentar mejorar la confianza con el tren delantero y por eso no hemos utilizado el neumático blando trasero”, explicó Márquez.

Retrasado esta temporada, tras su paso de Yamaha a Ducati, está el español Jorge Lorenzo, acostumbrado en los años anteriores a pelear por lo máximo y campeón del mundo de la categoría reina en 2010, 2012 y 2015.

El mallorquín logró este viernes el décimo mejor tiempo.

AFP