El gesto de Cristiano Ronaldo con una niña en silla de ruedas

Antes del comienzo del partido entre Portugal y Rusia, que terminó en victoria lusa 1-0 ante los locales, en el estadio del Spartak, se produjo un momento muy emotivo cuando Cristiano Ronaldo saltó a la cancha de la mano de una niña de diez años en silla de ruedas.

Polina Haeredinova, de 10 años, acompañó al ganador del premio The Best al Jugador de la FIFA 2016 durante la ceremonia previa al choque entre Portugal y Rusia, el combinado anfitrión de la Copa FIFA Confederaciones.

Sobre sus momentos con Ronaldo ante el público que abarrotaba el estadio moscovita, Polina declaró: “No esperaba que fuese una experiencia tan grata. Cristiano Ronaldo fue sobresaliente. Me dio su abrigo y me dio un beso de la suerte. Yo estaba en el centro de increíbles emociones, apoyando a Rusia. Nunca he experimentado algo como esto en mi vida”.

Momento inolvidable

“Siempre soñé con ir a un gran estadio y sentir el ambiente. Mi hermano está en una escuela de fútbol y suelo ayudarle a entrenar. Yo lo he intentado como portera. Y ahora mi sueño se ha hecho realidad. ¡He entrado al estadio con uno de los mejores jugadores del mundo! Es un momento inolvidable”, relataba la joven Polina a la FIFA.

La pequeña, que estaba exultante, disfrutó de esta increíble experiencia gracias al programa “Vamos a la Copa FIFA Confederaciones 2017 con McDonald’s”.

Cristiano Ronaldo se mostró muy cariñoso y sonriente en todo momento con la pequeña, a la que incluso besó, sin separarse en ningún momento de ella antes de que el árbitro Gianluca Rocchi hiciera sonar el silbato por primera vez.

Imágenes similares se vivieron horas más tardes en Sochi, donde el capitán mexicano Diego Reyes ingresó al campo con Gera Aristova, de 13 años y también discapacitada, antes de enfrentar a Nueva Zelanda.

