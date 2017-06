Becarios de Fundalossada reciben al programa “Para Ver Mejor La Patria” de Fadezul

Junio 1, 2017 - 3:42 pm

Con el objetivo de ofrecer una atención integral a los jóvenes en la Región, la gobernación del Estado Zulia, dirigida por Francisco Arias Cárdenas, a través del trabajo conjunto entre las Fundaciones de Estado Para la Inclusión Educativa “Dr. Jesús Enrique Lossada” (Fundalossada), y Amigos del Estudiantes del Estudiante Zuliano (Fadezul), se realizó durante el día miércoles 31 de mayo una jornada de despistaje de patologías oftalmológicas dirigido a más de 60 estudiantes becados provenientes de diversas universidades en la entidad.

Dicha actividad se realizó desde las instalaciones de la sede administrativa de Fundalossada, ubicada en la avenida 17, edificio Corasa, piso 1, en la parroquia Cristo de Aranza del municipio Maracaibo, en la misma fueron beneficiados más de 60 estudiantes becarios de la URBE, URU, UJGH, IUPSM, UNIR, IUTEPAL, LUZ, UNERMB como incentivo por tener los más altos promedios en sus respectivas carreras y universidades.

Arlly Vidal, estudiante de Psicología en la Universidad Rafael Urdaneta (URU) manifestó “Me siento muy orgullosa de pertenecer a la familia de becados de la Fundación Dr. Jesús Enrique Lossada, estoy muy feliz y agradecida con el Gobernador, por esta oportunidad, mis compañeros becados somos concientes del esfuerzo y la inversión que hace Gobierno Regional por el alto costo de una carrera universitaria”.

Con relación a la atención oftalmológica recibida, expresó sentirse “Muy agradecida, ya que no es sólo haber recibido una beca a través de Fundalossada, sino recibir esta atención integral por parte del Gobierno Bolivariano en la Región ya que he sido tomada en cuenta para esta jornada de examen de la vista donde pronto recibiré mis lentes correctivos que tanto me hacen falta, de verdad me siento muy feliz y estoy agradecida por ello al Gobernador del Estado Zulia Arias Cárdenas, a FADEZUL, a Fundalossada y por supuesto al Gobierno Bolivariano presidente Nicolás Maduro, ya que estoy segura que este tipo de atenciones y beneficios solo se ven en revolución”.

En este sentido, Danyelit Fernández, cursante de Diseño de Modas en el Instituto de Tecnología READIC (UNIR) agregó “Debido a los altos costos de la educación privada muchos jóvenes han tenido que abandonar sus carreras o peor aún no han podido iniciar una en alguna universidad y gracias al apoyo de nuestro Gobernador Francisco Javier Arias Cárdenas y a todo el equipo de Fundalossada, jóvenes como yo hoy vemos la luz al final del camino, hemos podido continuar con nuestras carreras y nuestro sueño de ser profesionales en el futuro y útiles a nuestra Patria”.

Sobre la jornada visual recibida a través de la Fundación Amigos del Estudiante Zuliano (FADEZUL), aseguró no sentirse sorprendida “Pues no esperaba menos de un Gobierno que se enfoca en ofrecer una atención integral a los jóvenes zulianos y en este caso es una iniciativa que se agradece porque además de ofrecernos la oportunidad de ser alguien útil por medio de la beca estudio de Fundalossada, hoy también he sido beneficiada por FADEZUL y su programa –Para Ver Mejor La Patria- yo estoy clara y de verdad estoy muy agradecidade que en el Zulia contemos con un Gobernador que de verdad se interese por el bienestar de los jóvenes de la Región”.

Con estas acciones el gobierno del Zulia, liderizado por Francisco Arias Cárdenas contribuye en el afianzamiento de iniciativas que fortalezcan y fomenten la atención integral de los jóvenes que forjan su futuro dentro de las diversas universidades distribuidas a lo largo y ancho del territorio regional para hacer del Zulia lo que siempre ha debido ser, ¡Nombre y Luz de Venezuela!.

Nota de Prensa