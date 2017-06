Así se combate el calor “infernal” en Maracaibo: Los más beneficiados son los vendedores de agua, jugos y duro fríos

Junio 9, 2017 - 9:35 am

En pleno acercamiento al verano, el calor en Maracaibo se hace cada día totalmente insoportable para los marabinos. La sensación térmica se registra entre los 40°C a 45°C. Según los expertos podría llegar a 47°C. Los mas beneficiados para combatir el clima fogoso son los vendedores de agua, jugos y duro fríos.

Este tipo de temperatura hace que los zulianos se sofoquen, suden “a chorros” y por supuesto que sus estados de humor cambien, es decir que estén molestos y de muy pocos ánimos.

Algunos dicen que la temperatura agradable también forma parte de las necesidades fisiológicas del ser humano, como comer, beber, dormir, orinar y defecar.

En este sentido, Noticia al Día visitó las calles de Maracaibo para saber que hacen las personas para combatir este “flagelo” que identifica a la región como lo es el calor”.

Antonio Garcés, obrero, manifestó que para él lo mejor es la cerveza ya que “no solo quita el calor sino otras cosas más”, las cuales no quiso especificar y acotó que le parece que el cepillado no sirve para refrescar. Explicó que se baña de tres a cuatro veces al día y que hasta ahora su mejor estrategia ha sido colocar un patón (ventilador) debajo de la mata de níspero que está en el patio de su casa.

Angelica Villalobos, ama de casa, precisó que los marabinos están acostumbrados al calor. “Yo tomo mucha agua fría y guarapo de panela. No me gusta dormir con aire acondicionado, yo prendo mi ventilador y ya”.

Mayelin Soto, comerciante, contó que toma mucho líquido en especial el jugo de limón ya que según su opinión es el que más calma el calor.

Erwin Albornoz, aunque considera que el calor “lo está matando” este lo beneficia en su trabajo como vendedor de limonadas en la Curva de Molina. Asegura que le va muy bien en el negocio, ya que por el sofocante fuego que arropa a la gente, logra vender entre 60 a 70 vasos diarios. Sin embargo, con una sonrisa en el rostro exclamó ¡El calor no se aguanta!

Pero Albornoz no es el único al que le va bien por refrescar a la gente. Un chico de 13 años, allí mismo en la Curva, vende diarios tres paquetes de duro fríos, pero el jovencito también cuestionó el clima, indicando que en su casa no se puede estar de día, puesto que no cuenta con aire acondicionado y cree que “el ventilador en vez de botar aire fresco, bota fuego”.

Por su parte, el juguero, dijo que el vendía 70 vasos de juegos de panela con limón y naranja. “La gente llega desesperada, pidiendo el jugo porque no aguantan el clima. Hay unos que te apuran”.

¿Ajá y el agua? El Agüero señaló que su negocio en estos tiempos de mucho calor se ha vuelto muy lucrativo. “A mí me va muy bien vendo de 30 bolsas de agua diarias y empiezo a trabajar a las 11: de la mañana porque a esa hora es que se empieza a explotar el calor”.

En estos tiempos de mucho calor en Maracaibo como lo hemos mencionado anteriormente, la recomendación que predomina es tomar mucho líquido y bañarse varias veces al día para refrescarse, así los mas beneficiados sean los vendedores de agua, jugos y duro fríos.

