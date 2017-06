Así rescatan a mujer cautiva por un asesino en serie: La tenía encerrada en un contenedor encadenada como un perro (Videos)

Junio 12, 2017 - 3:37 pm

Pasó meses encerrada en un container, “viviendo como un perro”.

En octubre del año pasado el extraño caso de la desaparición de Kala Brown y Charlie Carver remeció al Internet. La pareja había quedado de juntarse a cenar con su amiga Lindsey Mason, pero jamás llegaron. Una cámara de seguridad confirma que Charlie salió del trabajo más o menos a la misma hora que Kala habló por teléfono con otros amigos por última vez antes de que, con la caída de la noche, comenzara el silencio.

Tras más de 48 horas sin saber de ellos, preocupados miembros de su familia visitaron su casa sólo para encontrarla desierta. La puerta estaba abierta y el computador portátil de Carver había desaparecido, pero habían dejado sus gafas, sus medicamentos y a su querido perro sin comida o agua.

“Ese perro era como su bebé. Nunca lo habrían dejado de esa forma”, declaró entonces la madre de Kala, Bobbie Newsom.

La misma noche de su desaparición, el perfil de Facebook de Charlie, quien nunca había usado la red social más que como un medio de comunicación con su familia, comenzó a cubrirse de perturbadoras imágenes:

La investigación duró varios meses y el Facebook de Charlie Carver continuó perturbando a la policía y a su familia.

Afortunadamente, la misma herramienta que este verdadero monstruo usaba para horrorizar a los familiares de sus víctimas provocó su caída: tras dejar macabros comentarios en objetos de Amazon como cuchillos, esposas y candados, Todd Kohlhepp se volvió un personaje de interés para la policía.

El hombre había sido condenado en 1987 tras el secuestro y la violación de una niña de 14 años, pero su condena había acabado el 2001. Vivía en una amplia propiedad en Carolina del Sur, Estados Unidos, que la policía decidió investigar.

Los gritos de Kala Brown fueron evidencia suficiente para desplegar un contingente policial que finalmente dio con Todd Kohlhepp— y con Kala, quien había estado viviendo “como un perro”, en palabras de los oficiales.

“¿Charlie? Él le disparó. Todd Kohlhepp le disparó a Charlie tres veces en el pecho, lo envolvió en plástico azul, lo puso en el tractor, me trajo hasta aquí y no he vuelto a verlo. Dice que está muerto y enterrado.

Dice que hay muchos cuerpos enterrados allí afuera”.

Kohlhepp no estaba exagerando. Al menos cuatro cadáveres fueron encontrados en la propiedad, incluyendo a Charlie, entre ellos otro matrimonio Johnny Joe Coxie de 29 y Megan Leigh McCraw-Coxie de 26.

Kala fue fundamental a la hora de encontrar e identificar a las víctimas, ya que Kohlhepp disfrutaba contarle los horrores que había cometido.

Le dijo que había asesinado antes a un matrimonio o que había matado a cuatro personas en una tienda de motocicletas. Algunas familias que llevaban más de 13 años buscando a sus seres queridos pudieron por fin conocer su paradero

Kohlhepp se declaró culpable y confesó el secuestro y violación de Kala Brown, además de los siete asesinatos, no por cualquier instinto de culpa: la pena de muerte aún existe en Carolina del Sur.

Todd Kohlhepp fue condenado a siete cadenas perpetuas consecutivas.

Upsocl

Por Camila Cáceres