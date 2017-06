Junio 29, 2017 - 3:15 pm

Este jueves 29 de junio la organización Alcohólicos Anónimos (AA) llevó a cabo el IV Foro Anual de Información Pública sobre el Alcoholismo, en la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia (LUZ), Auditorio Antonio Borjas Romero.

El primer ponente fue el especialista en Psiquiatría Néstor Andrade quien detalló cómo surgió el grupo anónimo. También se contó con la participación de dos miembros de la organización quienes contaron su testimonio y cómo llegaron a buscar ayuda en AA.

“Empecé a beber a los 18 y a los 19 me casé, como era de esperarse eso me causo problemas, pues yo era de esos que salía a beber y no llegaba a mi casa para evitar discutir con mi esposa, ella siempre me decía que yo era un alcohólico y yo no lo quería reconocer, hasta que escuché en un programa de radio las 12 preguntas de auto – diagnóstico, hechas por el padre Domingo Roa Pérez, quien realizó la invitación a buscar ayuda en Alcohólicos Anónimos”, señaló Antonio, miembro de uno de los grupos de AA en Maracaibo.

“Yo empecé bebiendo con mi mamá mientras cocinaba y con mi papá en las fiestas, me volví una alcohólica y no lo quería reconocer, hasta que un día mi hija me dijo ‘ mami, no me gusta verte así’ a mí se me partió el corazón. Ella en ese momento solo tenía 6 años, así que decidí buscar ayuda, mi psiquiatra en ese entonces era el Dr. Andrade quien me dijo ‘ Si no asistes a las reuniones de grupo de AA , no vengas más a consulta’ a mí se me hizo difícil, pero gracias a Dios aquí estoy con casi 10 años de sobriedad”, indicó María Eugenia.

Hablan los especialistas

En este sentido el psiquiatra y especialista Gustavo Paris manifestó su preocupación al indicar que unos de los países con la cifra más alta en el consumo de alcohol es Venezuela, lo que lo convierte en un problema de salud pública. “En otros países no le permiten a una mujer embarazada el consumo de bebidas alcohólicas, ya que esto causa daños irremediables al feto”, señaló Gustavo.

Cabe destacar que es pertinente citar el enunciado de Alcohólicos Anónimos que reza lo siguiente.. “Alcohólicos Anónimos, es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza, para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembros de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. En AA no se paga honorarios ni cuotas, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones”

Miriana Briceño/ Pasante

Fotos: William Ceballos

Noticia al Día