Así fue el candente debate político de los hermanos Villegas esta tarde

Junio 5, 2017 - 2:25 pm

El ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas (EV) y el periodista Vladimir Villegas (VV) sostuvieron un debate sobre la violencia en el país durante las manifestaciones opositoras.

Durante una entrevista en Vladimir a la 1, transmitido por Globovisión, ambos indicaron que esperan aportar en la paz del país “somos igual de venezolanos. Esperamos que esta conversación pueda ayudar a que la violencia no pueda seguir sucediendo”, indicó el ministro, sin embargo con el pasar de los minutos la conversación se tornó una disputa que concluyó sin ningún acuerdo entre las partes.

A continuación, esto fue parte del candente debate entre Vladimir Villegas y Hernesto Villegas:

Villegas vs. Villegas

EV: Todo aquel que incurra en agresiones está haciendo el guion que tiene Almagro en Venezuela.

Si vamos a hablar de rabia yo tengo mucha rabia.

VV: -Siento dolor de lo que está pasando en Venezuela.

VV: El gobierno pareciera que se concentra en los muertos que les pueda dar un mérito político.

EV: -Tengo un rosario de descrédito y no quiero que caigamos en eso durante esta entrevista.

-Quieren manejar los casos como la industria de entretenimiento, porque te saca un caso y se le debe sacar lágrimas a eso.

VV- Agradezco el gesto de haber recibido a los estudiantes en Venezolana de Televisión (VTV)

EV: Los muchachos no quisieron ver toda la ficha que pusimos a su disposición sobre las víctimas de las manifestaciones.

VV: ¿Hay funcionarios investigados por muerte?

EV: Haces esa pregunta con mala intención. Hay funcionarios públicos imputados por el Ministerio Público (MP) (…) Donde haya un funcionario , policía o guardia involucrado en un crimen tiene que ser procesado y el llamado es para el MP.

VV: La Fiscal General de la República me dijo que la GNB no ha querido poner a la orden de la fiscalía guardias involucrados en la muerte de manifestantes. ¿Tú no los muestras?

EV: Hay 14 guardias involucrados puestos a la orden (…) Decir, sin tener pruebas, que en algunos hechos como el caso de la cámara fue realizado por un guardia es sumamente grave.

-Aquí hay un clima de violencia creado por las convocatorias de oposición. Esperamos que tú y yo contribuyamos a que se detenga eso.

-La democracia no se puede ver a través de encuestas. El legado de Chávez quedará en el referendo para aprobar la nueva Constitución.

VV: ¿Cuándo un guardia dispara a quema ropa?, ¿cómo se le llama a eso?

EV: Exceso policial. Cuando un guardia lo hace viola la instrucción del jefe y la Constitución. El presidente me ha dicho que aquel que sea sorprendido en exceso que sea detenido.

VV: Lo que me preocupa es la actuación de los guardias nacionales.

EV: No pueden seguir muriendo más personas en Venezuela. Merecemos paz. Paren el derramamiento de sangre en Venezuela. A ti solo te preocupan los guardias, todas las muertes son importantes.

VV: Todas las muertes son importantes.

VV: ¿Qué opinas de la represión?

EV: Para ti el único problema es la represión.

VV: Me parece muy bien que una manifestación pacífica llegue a su destino, pero no estoy de acuerdo con las manifestaciones pacíficas que sean reprimidas.

EV: Condeno el uso de debe ir preso y recibir el castigo todo venezolano que haya incurrido en delito con uniforme o sin uniforme debe ir preso.

-Tú tienes la visión de que aquí toda la culpa la tiene Maduro y la guardia.

VV: Para mí un espacio de entendimiento es la Constitución.

EV: Lamento que no nos hayamos puesto de acuerdo.

VV: Yo no pertenezco a ningún partido. No me ofendas en mi espacio.

EV: Perteneces al partido de Globovisión.

VV: Globovisión no es un partido político.

VV: ¿Hay colectivos armados?

EV: Hay demasiadas armas en la población civil, cuando me hablas de colectivos me sacas a los de oposición.

Perdí mi tiempo y te hice perder el tiempo.

VV: Si este es un partido político tiene cabida todas las voces, en VTV solo hay voz para los de Psuv, ni siquiera para los del GPP.

Noticia al Día/Globovisión